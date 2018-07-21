21.07.2018 | 11:51

В Пензе работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов начнутся со следующей недели. Об этом заявил глава администрации города Виктор Кувайцев на совещании в субботу, 21 июля.

«Подготовьте информацию со списком домов, где необходим капремонт фасадов, рассчитайте стоимость работ. Мы должны видеть полную картину по всему городу, понимать, сколько нужно средств, чтобы привести сооружения в порядок», - обратился мэр к представителям Управления ЖКХ.

В программу войдут три дома на улице Кирова - № 2а, 67 и 69. В последнем здании фасад обновят вместе с балконными конструкциями, в 67-м появится еще и подсветка.

«Механизм будет осуществлен посредством выделения субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Финансовые расходы со стороны жителей не предусмотрены», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.