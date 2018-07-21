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Общество | В Кузнецке при входе на центральное кладбище появилась кованая арка

21.07.2018|10:17
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В Кузнецке при входе на центральное кладбище со стороны улицы Строителей появилась кованая арка.

«16 июля металлическая конструкция была доставлена на место и установлена у входа на кладбищенскую территорию. Как только застынет цементное основание, арка будет покрашена», - сообщил директор МКУП «Зеленый город» Анатолий Теряевский.

Работы проводились в рамках мероприятий по благоустройству кладбища. Ранее еще одна подобная арка украсила вход на центральную аллею.

«Сейчас работники МКУП «Зеленый город» занимаются заменой ограждения со стороны улицы Строителей. На средства предприятия приобретены все необходимые элементы, после завершения работ новое ограждение, увенчанное аркой, примет свой завершенный вид», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость|21.07.2018 10:30|

О живых думайте!

Гость|21.07.2018 11:54|

Отлично. А для людей что хорошего сделали?

Гость|21.07.2018 12:00|

Ну и новость! Достижение века!!!

Гость|21.07.2018 12:05|

Какая же чушь-новость. Город наркоманов. Да какой город, уж если по-чесноку, так себе. Уезд.

Гость|21.07.2018 12:11|

Поозреваем, что арки эти семейка губера "появила" - не за "спасибо", а ради прибыли в семейном бизнесе.

Имя: Гость
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