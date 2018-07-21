21.07.2018 | 10:17

В Кузнецке при входе на центральное кладбище со стороны улицы Строителей появилась кованая арка.

«16 июля металлическая конструкция была доставлена на место и установлена у входа на кладбищенскую территорию. Как только застынет цементное основание, арка будет покрашена», - сообщил директор МКУП «Зеленый город» Анатолий Теряевский.

Работы проводились в рамках мероприятий по благоустройству кладбища. Ранее еще одна подобная арка украсила вход на центральную аллею.

«Сейчас работники МКУП «Зеленый город» занимаются заменой ограждения со стороны улицы Строителей. На средства предприятия приобретены все необходимые элементы, после завершения работ новое ограждение, увенчанное аркой, примет свой завершенный вид», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.