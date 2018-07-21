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Общество | У входа в ККЗ «Пенза» установили пандусы для инвалидов

21.07.2018|11:06
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У входа в здание киноконцертный зал «Пенза» появились пандусы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Информация об этом опубликована на сайте государственного автономного учреждения культуры «Пензаконцерт».

Уточняется, что пандусы были установлены в рамках реализации программы «Доступная среда» за счет средств федерального и областного бюджетов.

Пандусами также планируют оборудовать прогулочные зоны на набережной реки Суры, чтобы сделать территорию доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник — Фото penzakoncert.ru
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Гость|21.07.2018 11:22|

Доступная работа когда намечается.

Гость|21.07.2018 11:23|

Ух ты, наконец-то сделали то, что обязаны были сделать с самого начала и делают из этого новость.

Имя: Гость
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