21.07.2018 | 11:06

У входа в здание киноконцертный зал «Пенза» появились пандусы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Информация об этом опубликована на сайте государственного автономного учреждения культуры «Пензаконцерт».

Уточняется, что пандусы были установлены в рамках реализации программы «Доступная среда» за счет средств федерального и областного бюджетов.

Пандусами также планируют оборудовать прогулочные зоны на набережной реки Суры, чтобы сделать территорию доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.