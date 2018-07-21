21.07.2018 | 15:58

Набрав побольше воздуха в плавсредства и легкие, участники операции приступили к ликвидации мусора, который скопился на дне Суры за многие годы.

Сотрудники муниципальной пожарной охраны с лодки, стоя по пояс в воде, доставали из глубины бутылки, автомобильные покрышки и прочий хлам.

«Мы поставили задачу убрать территорию, прилегающую к «Ростку», но эту работу надо продолжить, в том числе и земснарядом. Сейчас он территорию ближе к выпускам ливневой канализации обработал и работает последовательно дальше», - рассказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Все, что извлекли со дна реки, перенесли в грузовики. На главной набережной Пензы трудились не только коммунальщики, но и люди с утонченным мировосприятием.

«Мы считаем, что все в городе должно быть прекрасно: и душа, и артерия главная нашего города должна быть чистой и красивой. И вот мы некоторые усилия прилагаем, чтобы улучшить экологическую обстановку», - отметила директор детской школы искусств «Квинта» Марина Сафронова.

После полной очистки Суры в районе «Ростка» на набережной сделают причал для маломерных судов, которые будут перевозить горожан по реке.

«Планируем во вторник противоположную часть набережной привести в порядок, Железнодорожный район организуется. Работу на этой части организовал Ленинский район вместе с нашими муниципальными, казенными и унитарными предприятиями», - добавил мэр.

В субботу, 28 июня, будут открыты шлюзы на плотине ТЭЦ-1. После снижения уровня воды в Суре частично обнажится дно реки, и тогда можно будет провести более тщательную уборку.