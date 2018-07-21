21.07.2018 | 13:02

В Пензе запущена процедура торгов на право заключения муниципального контракта. Он предусматривает выполнение строительно-монтажных работ на территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору и ограниченной улицами Белинского, Карла Маркса, Советской и Лермонтова.

Планируемая дата подписания контракта - 30 августа. Данная информация была озвучена на выездном совещании с участием министра строительства и дорожного хозяйства области Александра Гришаева, мэра Пензы Виктора Кувайцева. Оно состоялось в субботу, 21 июля.

«Согласно проекту в данных границах предусмотрено комплексное благоустройство территории с мощением из гранитных брусчатки и плит, устройство наружного освещения и озеленение. Также проектом предусмотрено обустройство ливневой канализации с врезкой в существующие сети», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.