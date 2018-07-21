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Общество | Объявлены торги на благоустройство территории у Спасского собора

21.07.2018|13:02
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В Пензе запущена процедура торгов на право заключения муниципального контракта. Он предусматривает выполнение строительно-монтажных работ на территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору и ограниченной улицами Белинского, Карла Маркса, Советской и Лермонтова.

Планируемая дата подписания контракта - 30 августа. Данная информация была озвучена на выездном совещании с участием министра строительства и дорожного хозяйства области Александра Гришаева, мэра Пензы Виктора Кувайцева. Оно состоялось в субботу, 21 июля.

«Согласно проекту в данных границах предусмотрено комплексное благоустройство территории с мощением из гранитных брусчатки и плит, устройство наружного освещения и озеленение. Также проектом предусмотрено обустройство ливневой канализации с врезкой в существующие сети», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|21.07.2018 13:11|

А когда будут начинать работы, в грязь, слякоть, дождь, морозы, ..........., или за 2 недели УСПЕЮТ?????

Гость|21.07.2018 13:18|

Какие торги, если всё уже давно продано?

Имя: Гость
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