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Общество | За полтора месяца в пензенских лагерях не зарегистрировали серьезных ЧП

20.07.2018|12:22
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До настоящего момента в детских лагерях Пензенской области не регистрируется серьезных ЧП. Об этом заявила прокурор региона Наталья Канцерова на пресс-конференции в пятницу, 20 июля.

«Не зафиксировано серьезных драк, отравлений», - уточнила руководитель надзорного органа.

По ее словам, зарегистрировали два самовольных ухода из лагерей, это были представители Спасского детдома. Такое поведение свойственно некоторым воспитанникам учреждения.

Обоих подростков нашли, они отправились к друзьям в Пензу.

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Гость|20.07.2018 12:46|

Лагеря,лагеря...паханы,паханы.

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