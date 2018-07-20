20.07.2018 | 12:22

До настоящего момента в детских лагерях Пензенской области не регистрируется серьезных ЧП. Об этом заявила прокурор региона Наталья Канцерова на пресс-конференции в пятницу, 20 июля.

«Не зафиксировано серьезных драк, отравлений», - уточнила руководитель надзорного органа.

По ее словам, зарегистрировали два самовольных ухода из лагерей, это были представители Спасского детдома. Такое поведение свойственно некоторым воспитанникам учреждения.

Обоих подростков нашли, они отправились к друзьям в Пензу.