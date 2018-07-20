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Общество | В Пензенской области подростки стали чаще угонять машины и воровать

20.07.2018|12:02
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В пятницу, 20 июля, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела пресс-конференцию по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Прокурор отметила, что у надзорного органа вызывает обеспокоенность рост преступности среди несовершеннолетних по итогам первого полугодия 2018-го. «Такого не было многие предыдущие годы», - заявила Наталья Канцерова.

Несовершеннолетними совершено 100 преступлений (в 2017 году - 87). В основном это кражи, угоны и нарушения закона, связанные с наркотиками.

Рост зафиксирован в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы, а также Башмаковском, Земетчинском, Иссинском и Колышлейском районах области.

По словам прокурора, одна из основных причин роста - недостаток профилактической работы с детьми и зачастую формальный подход к ней. «Иногда доходит до абсурдных случаев составления недостоверных документов о профилактической работе», - отметила Наталья Канцерова.

Еще одна серьезная причина - отсутствие родительского контроля. 14 преступлений было совершено в общественных местах в период с 21:00 до утра.

В отношении детей за полгода зафиксировано 405 преступлений, здесь тоже наблюдается рост. Большая часть нарушений закона - это невыплата алиментов, совершены также преступления сексуальной направленности.

Одну из причин роста прокурор видит в активизации работы правоохранительных органов, увеличении выявляемости. «Это хорошо, это значит - будут приняты меры и ситуация не повторится», - заявила Наталья Канцерова.

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Гость|20.07.2018 12:21|

А-аа, понятно... Это не преступность растет, а выявляемость) жить стало лучше, спасибо успокоили

Гость|20.07.2018 12:36|

Правильно делают!что толку учиться и получать образование если потом нет работы? А если есть работа то зп как у раба. Растёт преступность об этом наше правительство заботится, повысят пенсионный возраст, ещё больше повысится преступность,уже после 35 лет работу с трудом найдешь,а после 40-45 вробше жесть,а жить хотят все,все кто без работы останутся, куда им идти и как жить?биржа специально не ставит, чтобы статистику не портить и деньги не тратить на было.вот все эти безработные пойдут на преступность и этого бояться всем.

Гость|20.07.2018 12:38|

равильно делают!что толку учиться и получать образование если потом нет работы? А если есть работа то зп как у раба. Растёт преступность, об этом наше правительство заботится, повысят пенсионный возраст, ещё больше повысится преступность,уже после 35 лет работу с трудом найдешь,а после 40-45 вообще жесть,а жить хотят все,все кто без работы останутся, куда им идти и как жить?биржа специально не ставит, чтобы статистику не портить и деньги не тратить на быдло.вот все эти безработные пойдут на преступность и этого бояться надо всем.

Гость|20.07.2018 12:44|

Чем хуже экономическая ситуация тем выше преступность. Это Вам любой малограмотный единорос скажет из школьной программы.

Гость|20.07.2018 12:52|

на работу берут молодёжь для того чтобы обманывать,создают текучку,не доплачивают зп и так бегаешь каждые полгода год и вот тебе 30-35 и нет уже здоровья от стресса, и чаще не берут на работу, зато пенсионный повышают. Гарантий в стране ни каких нет.

Гость|20.07.2018 13:01|

За кого голосовали, то и получили. Мозги надо было иметь, а вы киселёва да соловьёва наслушались. Вот теперь и расхлёбывайте. За депутатов ЕР голосовали, а они все как один за повышение пенсионного возраста.

Гость|20.07.2018 13:15|

Чё за дурачок опять комментирует...

Гость|20.07.2018 13:23|

Гость писал(a):

Гость|20.07.2018 13:15|Чё за дурачок опять комментирует...
Да их тут тыщи

Гость|20.07.2018 13:30|

а почему такое происходит? почему воруют? да потому шта храмик на советской площади не достроили! вот достроят храмик, губернатор попросит небесную канцелярию о дожде, и заодно про отроков упомянет, и все станет хорошо на руси, и заколосятся колосы, и захлеборобят хлеборобы.

Гость|20.07.2018 13:36|

Ещё один помешанный отсвечивает.

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