20.07.2018 | 12:02

В пятницу, 20 июля, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела пресс-конференцию по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Прокурор отметила, что у надзорного органа вызывает обеспокоенность рост преступности среди несовершеннолетних по итогам первого полугодия 2018-го. «Такого не было многие предыдущие годы», - заявила Наталья Канцерова.

Несовершеннолетними совершено 100 преступлений (в 2017 году - 87). В основном это кражи, угоны и нарушения закона, связанные с наркотиками.

Рост зафиксирован в Железнодорожном и Ленинском районах Пензы, а также Башмаковском, Земетчинском, Иссинском и Колышлейском районах области.

По словам прокурора, одна из основных причин роста - недостаток профилактической работы с детьми и зачастую формальный подход к ней. «Иногда доходит до абсурдных случаев составления недостоверных документов о профилактической работе», - отметила Наталья Канцерова.

Еще одна серьезная причина - отсутствие родительского контроля. 14 преступлений было совершено в общественных местах в период с 21:00 до утра.

В отношении детей за полгода зафиксировано 405 преступлений, здесь тоже наблюдается рост. Большая часть нарушений закона - это невыплата алиментов, совершены также преступления сексуальной направленности.

Одну из причин роста прокурор видит в активизации работы правоохранительных органов, увеличении выявляемости. «Это хорошо, это значит - будут приняты меры и ситуация не повторится», - заявила Наталья Канцерова.