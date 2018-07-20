20.07.2018 | 15:33

Прокурор региона Наталья Канцерова на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 20 июля, рассказала о том, какова сейчас ситуация с терминалами для зачисления денег на электронную карту школьника (для оплаты питания по системе «Электронная школа»).

ООО «Пензенский платежный центр» решило с 15 октября 2017 года брать с родителей учащихся комиссию при пополнении карт системы. Она составляла 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Прокуратура организовала проверку законности взимания комиссии на оплату питания в школах Пензы. В соответствии с внесенным представлением МУП «АРЦИС» направило к ООО «Пензаплат» и обслуживающему банку требование отменить взимание комиссии в платежных терминалах, установленных в общеобразовательных учреждениях, или выйти из системы. 23 ноября комиссию отменили.

«C июня 2018 года договор между МУП «АРЦИС» и «Пензенским платежным центром» расторгнут, установленные в школах терминалы демонтированы.

МУП «АРЦИС» принимало меры по поиску платежного субагента, банки отклонили его предложения. Тогда они стали принимать меры к тому, чтобы получить согласие всех пользователей, то есть родителей, на исключение условия о пополнении лицевого счета карт в терминалах. Согласия родители не дали.

Если говорить о необходимости обязательности применения такой системы, то этой обязательности законодательством не установлено. Есть у нас еще закон о защите прав потребителей, который позволяет родителям в том числе производить оплату наличными средствами. Никто лишить их такой возможности не может», - сообщила Наталья Канцерова.

Прокурор также отметила, что МУП «АРЦИС» нарушало гражданское законодательство в части исполнения договоров, заключенных с родителями. Также были выявлены определенные нарушения в управлении образования. Прокуратура внесла представления директору МУП «АРЦИС» и главе администрации Пензы, в итоге комиссия была отменена.

«Мы пошли дальше, усмотрели в действиях платежного центра нарушение антимонопольного законодательства, отправили материалы в Пензенское управление ФАС. Было возбуждено дело, эти нарушения подтверждены и установлены, они принимали меры по своей линии», - добавила Наталья Канцерова.

В заключение прокурор заверила, что вопрос с оплатой питания будет контролироваться до полной ясности ситуации. «Мы станем вносить коррективы, если это окажется необходимо», - заявила руководитель надзорного органа.