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Общество | В пензенских школах демонтировали терминалы для оплаты питания

20.07.2018|15:33
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Прокурор региона Наталья Канцерова на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 20 июля, рассказала о том, какова сейчас ситуация с терминалами для зачисления денег на электронную карту школьника (для оплаты питания по системе «Электронная школа»).

ООО «Пензенский платежный центр» решило с 15 октября 2017 года брать с родителей учащихся комиссию при пополнении карт системы. Она составляла 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Прокуратура организовала проверку законности взимания комиссии на оплату питания в школах Пензы. В соответствии с внесенным представлением МУП «АРЦИС» направило к ООО «Пензаплат» и обслуживающему банку требование отменить взимание комиссии в платежных терминалах, установленных в общеобразовательных учреждениях, или выйти из системы. 23 ноября комиссию отменили.

«C июня 2018 года договор между МУП «АРЦИС» и «Пензенским платежным центром» расторгнут, установленные в школах терминалы демонтированы.

МУП «АРЦИС» принимало меры по поиску платежного субагента, банки отклонили его предложения. Тогда они стали принимать меры к тому, чтобы получить согласие всех пользователей, то есть родителей, на исключение условия о пополнении лицевого счета карт в терминалах. Согласия родители не дали.

Если говорить о необходимости обязательности применения такой системы, то этой обязательности законодательством не установлено. Есть у нас еще закон о защите прав потребителей, который позволяет родителям в том числе производить оплату наличными средствами. Никто лишить их такой возможности не может», - сообщила Наталья Канцерова.

Прокурор также отметила, что МУП «АРЦИС» нарушало гражданское законодательство в части исполнения договоров, заключенных с родителями. Также были выявлены определенные нарушения в управлении образования. Прокуратура внесла представления директору МУП «АРЦИС» и главе администрации Пензы, в итоге комиссия была отменена.

«Мы пошли дальше, усмотрели в действиях платежного центра нарушение антимонопольного законодательства, отправили материалы в Пензенское управление ФАС. Было возбуждено дело, эти нарушения подтверждены и установлены, они принимали меры по своей линии», - добавила Наталья Канцерова.

В заключение прокурор заверила, что вопрос с оплатой питания будет контролироваться до полной ясности ситуации. «Мы станем вносить коррективы, если это окажется необходимо», - заявила руководитель надзорного органа.

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Гость|20.07.2018 16:00|

Деньги отмыли, наварились, прибыль поделили - можно сваливать. Классика.

Гость|20.07.2018 16:02|

На очереди электронная система пропусков?

Гость|20.07.2018 16:23|

В терминалах в школах нет смысла. Зато сколько потратили на карточки, документы, оборудование.

Гость|20.07.2018 16:33|

Воры

Гость|20.07.2018 16:44|

Поставте в школах игровые автоматы .

Гость|20.07.2018 16:53|

Прокурор,представление,требование,комиссии,терминалы,законность - к чему всё это???Сколько ненужных дармоедов.Не проще давать ребенку каждый день карманные деньги,а его дело выбрать котлету с макаронами или компот с пирожком.

Гость|20.07.2018 17:10|

Учись студент, кто не работает тот ест ...

Гость|20.07.2018 17:13|

Да,и старшеклассники руки устроют

Гость|20.07.2018 17:14|

Рэкит

Навальный|20.07.2018 17:23|

Наказывать в первую очередь нужно тех, кто разрешил это ставить, во вторую тех, кто ставил, на лицо коррупционная составляющая в самых верхних рядах

Гость|20.07.2018 17:27|

я помню мы 40лет назад питались в школе, 15коп. картошка с котлетой , 1коп. хлеб, 4коп. кисель, крендель 6коп. Возьмёшь 2 порции картошки с котлетой, 2хлеба, кисель с кренделем, итого 42копеечки.,хватало до дома дотерпеть.

Гость|20.07.2018 17:37|

Гость писал(a):

Гость|20.07.2018 16:02|

На очереди электронная система пропусков?

Не,валидаторы.Кому-то бывший мэр чем-то не угодил.

Гость|20.07.2018 18:14|

Сколько можно деньги отмывать разными способами?

Гость|20.07.2018 18:25|

Молодцы, теперь дети вместо обедов будут сигареты покупать и спайс курить!

Гость|20.07.2018 18:28|

Зашибись они там устроились - наличкой платить вы можете, а через терминалы только с комиссией. Вот ведь ворюги.

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Имя: Гость
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