20.07.2018 | 12:08

В четверг, 19 июля, в Пензе сотрудники администрации, полицейские и молодые активисты провели рейд по предприятиям общественного питания в Октябрьском районе, в ходе которого зафиксировали нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

В баре на Ульяновской улице подросткам продали бутылку пива, из-за чего на бармена составили административный протокол.

Ранее местные жители жаловались на громкую музыку, доносившуюся из указанного заведения после 23:00, и нарушение порядка на территории около объекта. В связи с этим с руководителем бара провели беседу.

«В других предприятиях потребительского рынка нарушений действующего законодательства выявлено не было. Мониторинг объектов потребительского рынка, расположенных на городской территории, будет продолжен», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

12 июля сообщалось, что продажу алкоголя зафиксировали в барах на улицах Ново-Казанской и Клары Цеткин.