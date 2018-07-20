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Общество | В Пензе в баре на улице Ульяновской подросткам продали алкоголь

20.07.2018|12:08
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В четверг, 19 июля, в Пензе сотрудники администрации, полицейские и молодые активисты провели рейд по предприятиям общественного питания в Октябрьском районе, в ходе которого зафиксировали нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.

В баре на Ульяновской улице подросткам продали бутылку пива, из-за чего на бармена составили административный протокол.

Ранее местные жители жаловались на громкую музыку, доносившуюся из указанного заведения после 23:00, и нарушение порядка на территории около объекта. В связи с этим с руководителем бара провели беседу.

«В других предприятиях потребительского рынка нарушений действующего законодательства выявлено не было. Мониторинг объектов потребительского рынка, расположенных на городской территории, будет продолжен», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

12 июля сообщалось, что продажу алкоголя зафиксировали в барах на улицах Ново-Казанской и Клары Цеткин.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|20.07.2018 12:40|

да разве это новость , везде продают)

Гость|20.07.2018 12:42|

Да вы должны радоваться что продают, вам штраф,доход в бюджет, а чем раньше пить начинаешь,тем быстрее сдохнешь,опять же пенсию не надо платить.

Имя: Гость
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