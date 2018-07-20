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Общество | В Пензе приступили к масштабному ремонту дороги на улице Красная Горка

20.07.2018|15:23
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Старые тополя на улице Красная Горка стояли на пути дорожников. По проекту эта зигзагообразная автомагистраль должна стать прямой. К ремонтным работам подключили представителей МУП «Зеленое хозяйство», которым надо было спилить два дерева.

«Потом будем корчевать трактором. Распилим и будем корчевать», - пояснил работник Алексей.

Резкий поворот всегда доставлял большие неудобства водителям и в первую очередь тем автомобилистам, которые живут в ближайшей многоэтажке.

«Когда выезжаешь, особенно плохо видно. Сейчас вот увидела, что их, похоже, решили убрать. Я думаю, что это к лучшему», - отметила пензячка Лейла Якутина.

В этом районе отремонтируют путь длиной почти полкилометра: рабочие заменят более четырех тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, обновят бордюрный камень, обустроят тротуары. Кроме того, на этом участке автомагистрали появятся заездные карманы. А вот дополнительные парковочные места, которые так нужны посетителям диагностического центра, проектом не предусмотрены.

«Не позволяет территория и наличие большой коммуникации. Если здесь что-то делать, получится место для двух-трех машин. Нецелесообразно ради этого разбирать газоны и двигать тротуары», - пояснил заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Валерий Яцко.

Общая сумма всех выполненных здесь работ составит порядка 7 миллионов рублей. Ремонт дороги планируют завершить до середины августа. Одну из главных задач по благоустройству проезжей части уже выполнили - спилили старые тополя.

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