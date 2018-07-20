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Общество | В области за прошедшую неделю в шести клещах нашли возбудителей боррелиоза

20.07.2018|10:40
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В Пензенской области за одну неделю от клещей пострадал 71 человек, 11 из них - дети младше 14 лет. Данные по состоянию на четверг, 19 июля, разместило на своем официальном сайте региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения области обратились 1 242 пострадавших (из них 335 – дети до 14 лет). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики.

За прошедшую неделю еще в шести клещах обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона на зараженность были лабораторно исследованы 718 клещей, снятых с людей, у 93 (13%) из них результаты проб оказались положительными.

«Суммарно акарицидными обработками охвачено 277,1603 га площади на территории 120 объектов, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений перед началом летней оздоровительной кампании - 155,7101 га. За истекшую неделю акарицидные обработки не проводились», - сообщили в управлении.

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Гость|20.07.2018 11:11|

То ли еще будет...бездействие служащих..

Гость|20.07.2018 11:27|

как то росли с этими клещами а вот шумих не было .клещи всегда были .

может это очередная реклама фарм отрасли ---прибыля упали нас то все меньше значит и таблеток меньше вот и начался очередной ажиотаж .

а клещи то уже тысячилетия живут только бояться их сейчас стали и нагнетается эта обстановка не просто так .просто так ничего не бывает .жили с этими клещами всю жизнь в соседях это природа а в природе ничего лишнего нет .

да неприятно когда клещ как вгрызается в тело но ведь это было всегда только спокойнее

Гость|20.07.2018 11:33|

Заражённый клещ - это биологическое оружие.Всё началось с Японии. Клещи Краснодара и Крыма уже переносят три заразы и это серьёзно. В Одессе бактериологическая лаборатория пиндосов(США). Шутки кончились и всё по взрослому.

Гость|20.07.2018 11:52|

Гость писал(a):

Заражённый клещ - это биологическое оружие.Всё началось с Японии. Клещи Краснодара и Крыма уже переносят три заразы и это серьёзно. В Одессе бактериологическая лаборатория пиндосов(США). Шутки кончились и всё по взрослому.

тогда почему наши такие крутые ничего не предпринимают . хвалиться не чем . бздят не там .

кстати ............ у нас опять на нас средств нет . им нужна земля без нас .потому они так о нас заботятся ??? вот где главные заразные клещи

Гость|20.07.2018 11:56|

Что за дурачки комментируют опять... Боррелиоз клещевой - болезнь неприятная но не смертельная.

Гость|20.07.2018 12:48|

Гость писал(a):

Боррелиоз клещевой - болезнь неприятная но не смертельная.
После укуса принимайте доксициклин 2 раза в день по 100мг в течении недели.

Имя: Гость
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