20.07.2018 | 10:40

В Пензенской области за одну неделю от клещей пострадал 71 человек, 11 из них - дети младше 14 лет. Данные по состоянию на четверг, 19 июля, разместило на своем официальном сайте региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности членистоногих в медицинские учреждения области обратились 1 242 пострадавших (из них 335 – дети до 14 лет). В отношении всех приняты стандартные меры профилактики.

За прошедшую неделю еще в шести клещах обнаружили возбудителей иксодового клещевого боррелиоза. Всего с начала сезона на зараженность были лабораторно исследованы 718 клещей, снятых с людей, у 93 (13%) из них результаты проб оказались положительными.

«Суммарно акарицидными обработками охвачено 277,1603 га площади на территории 120 объектов, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений перед началом летней оздоровительной кампании - 155,7101 га. За истекшую неделю акарицидные обработки не проводились», - сообщили в управлении.