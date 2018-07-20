20.07.2018 | 14:39

В Пензенской области в полицию за полгода 2018-го поступило около тысячи обращений о пропаже людей. 925 человек в итоге были найдены.

«Среды обывателей утвердилось ошибочное мнение, что обращаться по поводу розыска в полицию можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека. Это не более чем распространенное заблуждение. Сделать заявление о розыске можно в любом отделе полиции, независимо от места жительства или исчезновения человека», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На первом этапе розыска важна любая информация: номера телефонов самого пропавшего, его родственников, друзей, коллег по работе, знакомых, данные о привычках и увлечениях. Полицейским важно знать, в какой одежде человек вышел из дома, куда он отправился.

«В каждом районе области пропадают в грибной и ягодный сезоны по нескольку человек, которые заблудились в лесу. Чаще всего это пожилые люди, но бывает и так, что в лесу пропадают дети и люди среднего возраста. Все это говорит о том, что, несмотря на меры предосторожности и информацию о том, как нужно вести себя в лесу, большинство все равно пренебрегают этими советами», - добавила Ольга Евдокимова.

В лес с собой нужно взять воду, заряженный телефон и желательно свисток (его в ветреную погоду будет слышно гораздо лучше, чем крик). Также полицейские советуют сообщать родственникам точное место, куда вы отправляетесь.