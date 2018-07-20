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Общество | В области двое подростков самовольно покинули территорию летнего лагеря

20.07.2018|16:25
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На пресс-конференции прокурор Пензенской области Наталья Канцерова рассказала о мерах по защите прав несовершеннолетних, их здоровья и жизни. В основном речь шла об обстановке в оздоровительных центрах, проверка которых началась задолго до открытия смен.

«В 134 лагерях имелись нарушения вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства, антитеррора, требований пожарной безопасности», - сообщила прокурор.

Практически все выявленные недостатки были устранены до въезда детей в лагеря. Также прокурор рассказала, как проходит летний оздоровительный сезон.

«Слава богу, без происшествий, серьезных драк (как в предыдущие годы) с тяжелыми последствиями, пищевых отравлений, каких-то чрезвычайных происшествий. У нас было два ухода подростков из лагеря. Это представители Спасского детского дома», - добавила она.

Наталья Канцерова подчеркнула, что на особом контроле прокуратуры также стоят вопросы организации питания в детских учреждениях и продолжающихся вопреки всему поборах в школах.

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