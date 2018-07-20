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Общество | У пензенцев ломаются машины из-за ям на внутриквартальных дорогах

20.07.2018|14:23
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Мимо 17-го дома на проспекте Победы не у каждого получится пройтись летящей походкой - мешают ямы. И если пешие пензенцы могут их обойти, то люди на транспорте скачут по неровностям. Дороги во дворах областного центра оставляют желать лучшего.

«Дороги очень плохие сейчас пока. Именно во дворах очень плохие. Центральные вроде как делают, становится хорошо. Машину часто приходится ремонтировать после таких поездок: раз в неделю проверяю, нахожу дефекты. Сайлентблоки разбиваются часто. Расходники в основном разбивают на этой дороге, колеса, диски мнутся», - отметил пензенец.

«Дороги плохие. Где-то во дворах дороги делают, где-то нет», - высказался другой автолюбитель.

На проспекте Победы асфальт еще не в самом плохом состоянии, как отметили горожане, но и здесь при езде всю машину трясет.

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