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Общество | Пензенцев с хроническим гепатитом примет главный инфекционист

20.07.2018|12:31
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В четверг, 26 июля, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева проведет консультативный прием граждан, у которых диагностировали хронический вирусный гепатит В или С.

Кабинет врача будет работать в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи с 13:00 до 15:00. Записаться на прием можно по телефону 32-53-54.

А во вторник, 24 июля, жители региона смогут задать Джамиле Курмаевой свои вопросы по телефону. Врачу можно будет дозвониться с 13:00 до 15:00 по номеру 32-23-37.

За шесть первых месяцев 2018 года в Пензенской области диагностировали 57 случаев хронического вирусного гепатита В и 371 случаев – гепатита С, всего зарегистрировано 428 заболевших.

«При своевременной диагностике и лечении гепатита с этой болезнью можно успешно бороться. Лечение хронического вирусного гепатита В и С проводится в условиях дневного стационара. Наиболее эффективным способом профилактики гепатита В является вакцинация. Против гепатита С вакцина еще не разработана, но в этом случае, как утверждают специалисты, необходимо соблюдать меры предосторожности и профилактики», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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Гость|20.07.2018 12:48|

Прикольная фоточка... Слева "примут" и направо передачки будут носить. "Владимирский централ..."

Гость|20.07.2018 13:08|

Когда в Пензе перестанут употреблять одноразовые иглы многократно?

Гость|20.07.2018 13:23|

будут софосбувир с даклатасвиром по ляму за курс грузить.

Имя: Гость
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