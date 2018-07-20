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Общество | Пензенцев призвали тщательнее соблюдать правила гигиены

20.07.2018|15:12
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В регионе зафиксирован рост острых кишечных инфекций. По мнению специалистов, очагами заболеваний является вода из источников, находящихся на территории Пензы.

«Управление Роспотребнадзора неоднократно предупреждало о том, что в черте города вода не родниковая: грунтовые воды, подпитка сточных вод идет. Источниками можно пользоваться при условии, что вода из них должна быть кипяченой», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

В Пензе около двадцати так называемых родников. Самые популярные из них - у Солдатского озера на Западной Поляне, «Самоварник» в районе Тропы здоровья, источник на улице Горной. Число жаждущих не уменьшается.

«Приходят люди, которые привыкли к этой водичке, пьют все время», - рассказала жительница ул. Горной Вера Шевченко.

Причина острых кишечных инфекций - различные микроорганизмы. Размножению вирусов и бактерий способствуют высокие летние температуры и влажность. Существенно усугубляют картину и немытые овощи и фрукты.

«Здесь, конечно, синергизм факторов. Нужно смотреть не только на продукты питания, это, конечно же, и вода, и состояние собственной иммунной системы человека. Все в синергизме дает общее ослабление иммунитета», - подчеркнул ординатор кафедры медицинского вуза Алексей Агейкин.

Обезопасить себя от проблем с кишечником очень легко и не требует особых затрат. Необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки перед едой, пить кипяченую воду, даже если она из родника, и употреблять в пищу чистые продукты.

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