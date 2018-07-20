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Общество | Пензенский кондитер рассказала о своей работе в Международный день торта

20.07.2018|18:04
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В международный праздник торта кондитер Ольга Ахтямова цветами из мастики и свежими ягодами украсила семикилограммовый торт с медовыми коржами и сметанным кремом, который станет украшением на свадебном столе.

«Всегда к этому стремилась. Хотелось делать почему-то конфеты, а получилось, что делаю торты», - поделилась она.

Больше двадцати лет Ольга работает кондитером. Ей нравится дарить людям радость, хорошее настроение, а оно повышается, когда близкие и родные собираются по поводу и без повода. У самой Ольги предпочтения довольно скромные.

«Большее содержание бисквита, меньшее содержание сливок. Сейчас в моде муссовые торты, но для семьи всегда лучше бисквитные. Я сама сладкоежка», - призналась кондитер.

Спрос рождает предложения: одни стремятся к европейскому минимализму, другие ждут сладостей с мультяшными героями, а кто-то пробует все новинки.

Эта сладкая традиция появилась не так давно. Впервые Международный день торта отпраздновали в 2011 году.

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