20.07.2018 | 11:02

В Пензе мужчина обратился в суд в связи с отказом в присвоении ему звания «Ветеран труда» якобы из-за слишком маленького страхового стажа. Истец утверждал, что с учетом службы в органах уголовно-исполнительной системы его стаж превышает 28 лет, а для присвоения звания требуется 25.

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области сослались на то, что учитывали только записи в трудовой книжке, по данным которой мужчина отработал 23 года 2 месяца и 5 дней. Также не брался в расчет период его учебы в Пензенском высшем артиллерийском училище.

Суд встал на сторону мужчины, указав, что пребывание в военно-учебном заведении расценивается как прохождение военной службы и должно зачисляться в стаж.

«Из материалов дела следует, что периоду обучения истца в Пензенском высшем артиллерийском училище предшествовала военная служба по призыву. В связи с чем период обучения в указанном учебном заведении подлежит учету в составе общей продолжительности военной и приравненной к ней службы», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мужчина был студентом 4 года 10 месяцев и 24 дня, и если прибавить этот срок к трудовому стажу, получается, что он отработал более 25 лет.

Суд признал право истца на получение звания, но не удовлетворил его требования возместить ему моральный ущерб, поскольку законом это не предусмотрено, а здоровье истца от действий ответчика не пострадало.

Постановление не вступило в законную силу.