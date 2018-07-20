20.07.2018 | 14:48

Советник юстиции Николай Бобков занял пост прокурора Лунинского района.

С сентября 2006 года 34-летний Николай Бобков трудился помощником Пензенского транспортного прокурора, в августе 2007-го перешел на службу в Приволжскую транспортную прокуратуру, где был помощником, старшим помощником и заместителем Пензенского транспортного прокурора.

В сентябре 2017 года Николай Бобков занял пост помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

«За примерное исполнение служебных обязанностей он поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, Приволжским транспортным прокурором», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.