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Общество | Николай Бобков назначен на должность прокурора Лунинского района

20.07.2018|14:48
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Советник юстиции Николай Бобков занял пост прокурора Лунинского района.

С сентября 2006 года 34-летний Николай Бобков трудился помощником Пензенского транспортного прокурора, в августе 2007-го перешел на службу в Приволжскую транспортную прокуратуру, где был помощником, старшим помощником и заместителем Пензенского транспортного прокурора.

В сентябре 2017 года Николай Бобков занял пост помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

«За примерное исполнение служебных обязанностей он поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, Приволжским транспортным прокурором», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Источник — Фото procpenza.ru
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Гость|20.07.2018 15:16|

Для чего нужны прокуроры в каждом районе?! Достаточно одного на область-толку от них все равно никакого.

Гость|20.07.2018 15:33|

Согласен, за исполнением ФЗ с их стороны очень слабый контроль. Вот штрафуют глав сельсоветов.

Гость|20.07.2018 17:45|

penzainform.ru писал(a):

За примерное исполнение служебных обязанностей он поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, Приволжским транспортным прокурором
Подлизал кому-то.

Имя: Гость
Комментарий:

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