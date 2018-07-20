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Общество | Наталья Канцерова: Проверку по факту поборов проведут по одному заявлению

20.07.2018|16:33
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Для проведения проверки по факту поборов в детских садах или школах достаточно одного заявления от родителей. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 20 июля.

«Мы примем любое обращение, даже если к нему не приложен какой-то видеоматериал, доказательства, и определим объем проверки. Опрос проведем, осмотр, выезд сделаем, какое-то, может, собрание проведем (мы иногда это практикуем, когда заявление единичное: собираем всех родителей, им легче высказаться в коллективе)», - пояснила Наталья Канцерова.

Она отметила, что в доказывании факта поборов есть большая сложность: не все родители идут на подтверждение ситуации, боясь последствий для ребенка.

«И законодательством заниматься благотворительностью не запрещено, поэтому грань вот этого определяется прокурорскими сотрудниками в ходе каждой конкретной проверки.

У нас есть часть родителей, я лично с ними разговаривала, которые говорят: что мне, жалко 100 рублей, почему из этого делают трагедию, я готов сдавать каждый месяц сто рублей, лишь бы мой ребенок в надлежащих условиях учился.

В любой класс приди - он разделяется на два лагеря. Часть родителей готова платить (и даже большие суммы), и часть говорят, что нельзя этого делать. У кого-то просто реально нет возможности такой. Поэтому сложность есть», - пояснила Наталья Канцерова.

Она добавила, что приобщение к жалобе какого-то доказательного материала было бы идеальным случаем для прокурорского работника - для дальнейшей проверки ситуации.

«Тем не менее никогда нигде, ни в одной прокуратуре, вам не напишут в день подачи заявления: «В вашем заявлении, в общем-то, особых доказательств нет, поэтому мы его проверять не будем». Будем», - пообещала руководитель надзорного органа.

Завершая тему, Наталья Канцерова привела несколько примеров. «Нам поступало сообщение о введении в одной из школ Сердобского района обязанности ежемесячно сдавать в фонд школы 100 рублей. Это благотворительность или побор? Мы пришли к выводу о недобровольности этого пожертвования. Внесли представление начальнику образования района - поборы прекратились», - рассказала она.

В Кузнецке зарегистрировали анонимную жалобу о сборе средств с родителей школьников. Прокуратура провела проверку, информация подтвердилась, и были внесены акты реагирования.

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Гость|20.07.2018 16:53|

Голодяев ты где ???

Гость|20.07.2018 16:55|

Гость писал(a):

Голодяев ты где ???
Голодяева на нары!

Гость|20.07.2018 17:02|

Шарошкина аууууууу .

Гость|20.07.2018 17:13|

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время 3150 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура займётся проверкой налоговой службы?

Гость|20.07.2018 17:23|

penzainform.ru писал(a):

мне, жалко 100 рублей, почему из этого делают трагедию, я готов сдавать каждый месяц сто рублей
Где логика?

Гость|20.07.2018 17:26|

Гость писал(a):

Где логика?
в словах

penzainform.ru писал(a):

которые говорят: что мне

Гость|20.07.2018 17:34|

Поборы в школах и садах не от хорошей жизни! Школы в нищете прозябают. Это с высоких трибун горланят, что школа обеспечена всем необходимым, а на самом деле денег не выделяют. И если родители городских школ еще и молчат, потому что привычны к разного рода сборам, то в сельской местности об этом и речи быть не может. Увеличьте финансирование школ!!!!

Имя: Гость
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