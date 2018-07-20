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Общество | Мэр Пензы поручил убрать мусор с обнажившегося у «Ростка» дна Суры

20.07.2018|15:15
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В субботу, 21 июля, в Пензе на набережной у «Ростка» должны очистить русло Суры. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

На совещании в мэрии заместитель градоначальника Юрий Ильин пояснил, что проблема с загрязненностью дна стала очевидна из-за снижения уровня воды в реке.

«В связи с ремонтом плотины, который проводит ПАО «Т Плюс», уровень воды в Суре снизился, и вода в районе набережной отступила от берега на 3-4 метра. Обнажилась неприглядная картина состояния дна реки Суры», - заявил он.

По словам Юрия Ильина, всем задействованным в работе сотрудникам необходимо надеть водонепроницаемые костюмы и обувь. Также ответственные лица должны подготовить спецтехнику, чтобы вывезти собранный мусор, отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что изначально запланированный объем работ на реке почти выполнен, однако губернатор Иван Белозерцев заявил, что мероприятия по очистке русла продолжатся.

Источник — Фото penza-gorod.ru
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Гость|20.07.2018 15:41|

Ахренеть.

Гость|20.07.2018 15:46|

С каждым днём Пенза становится всё краше и краше

Гость|20.07.2018 15:48|

Пушнины скока много :)

Гость|20.07.2018 15:48|

Кому то должно быть очень стыдно если фото центральной набережной города увидят в Москве

Гость|20.07.2018 15:54|

Таперь у нас как в гнилой Гейропе. При чистке их городских каналов и не такое увидишь.

Гость|20.07.2018 15:55|

вот и хорошо что увидят, хоть разгоняй получат, а то сидят ни че не делают

Гость|20.07.2018 16:03|

Я эти фотки и другие отправил на сайт правительства РФ.

Гость|20.07.2018 16:05|

Вот вам доказательства того что деньги разбазаривают .

Гость|20.07.2018 16:12|

В советское время это всего можно было сдать и неплохо заработать

Гость|20.07.2018 16:13|

Поражаюсь, все так удивляются и охают как будто Обама им тут пришел и накидал бутылок в реку

Гость|20.07.2018 16:13|

Дурачок опять под хмельком комментирует.

Гость|20.07.2018 16:18|

Гость писал(a):

Гость|20.07.2018 16:03|

Я эти фотки и другие отправил на сайт правительства РФ.

вот ты молодец! диванный герой! а смысл-то в чем? написано ж завтра уберут. Или хочешь чтоб вся страна узнала какие свиньи в Пензе живут

Гость|20.07.2018 16:22|

Да ничего не уберут завтра, и послезавтра, и не вывезут. Можете продолжить фотосессию с новым мусором

Дмитрий Н. Мотовилов|20.07.2018 16:23|

Ну, вот, теперь и пляж у Ростка сделают. Чтоб позагорать.

Гость|20.07.2018 16:25|

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Имя: Гость
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