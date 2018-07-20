20.07.2018 | 15:15

В субботу, 21 июля, в Пензе на набережной у «Ростка» должны очистить русло Суры. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев.

На совещании в мэрии заместитель градоначальника Юрий Ильин пояснил, что проблема с загрязненностью дна стала очевидна из-за снижения уровня воды в реке.

«В связи с ремонтом плотины, который проводит ПАО «Т Плюс», уровень воды в Суре снизился, и вода в районе набережной отступила от берега на 3-4 метра. Обнажилась неприглядная картина состояния дна реки Суры», - заявил он.

По словам Юрия Ильина, всем задействованным в работе сотрудникам необходимо надеть водонепроницаемые костюмы и обувь. Также ответственные лица должны подготовить спецтехнику, чтобы вывезти собранный мусор, отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что изначально запланированный объем работ на реке почти выполнен, однако губернатор Иван Белозерцев заявил, что мероприятия по очистке русла продолжатся.