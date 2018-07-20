20.07.2018 | 11:09

Клиентам банка «Кузнецкий» доступны два типа платежной системы карты привилегий: MasterCard Gold и МИР. При этом банк может предоставить дополнительные бонусы: ежемесячное начисление процентов на остаток денежных средств на счете в размере 6% годовых, а также CashBack в фиксированном размере 2% от стоимости любых товаров и услуг, оплаченных с помощью банковской карты или ее реквизитов, в том числе в сети Интернет.

Еще одно преимущество данной карты – отсутствие в системе «kuzbank-онлайн» комиссии при оплате коммунальных услуг, услуг детских садов, школ и сотовой связи, Интернета, спутникового телевидения, переводов денежных средств на счета других клиентов, в том числе других банков. Именная карта с контактным и бесконтактным чипом (РауРаss) подключена к технологии безопасных платежей 3-D Secure.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.