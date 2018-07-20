20.07.2018 | 16:08

Две недели в Спутнике царило романтично-джазовое настроение. А создавали его артисты Тимофей Николаев, Константин Жуков и Анатолий Николаев. Они проводили кавер-концерты на фонтанной площади.

Тимофей Николаев устроил сольный вечер живого джаза. Большинство композиций артист исполнял на английском языке. Во время концерта дети играли у фонтана, а взрослые наслаждались качественной музыкой в амфитеатре.

«Мне все очень понравилось! Я давно занимаюсь вокалом и могу уверенно сказать: у Тимофея очень хорошие музыкальные данные», - рассказала жительница Спутника Виктория Матюшина.

Зрители отметили, что певец гармонично вписался в атмосферу летнего Спутника.

На следующие выходные на фонтанной площади выступали два артиста - Константин Жуков и Анатолий Николаев.

Константин Жуков исполнял джазовую музыку на уникальном инструменте - цифровом баяне.

«У Города Спутника мажорный лад, здесь хорошо отдыхать, у людей всегда хорошее настроение», - отметил музыкант.

Анатолий Николаев пел романсы, и жители Спутника с удовольствием подпевали ему, танцевали под популярные композиции.

«Люди тепло меня приняли. Сначала, конечно, отнеслись с опаской, но потом, по мере знакомства, постепенно оттаивали», - поделился певец.

«Спутник – культурная столица Пензенской области. Здесь очень теплая атмосфера», - подытожила Виктория Матюшина.

Впереди еще много интересных событий. Например, в субботу, 21 июля, состоится Сабантуй. Набережную разобьют на несколько зон, где для гостей организуют мастер-классы по национальным ремеслам, выставку-ярмарку, спортивные игры и состязания, национальную кухню.

А 28 июля в Спутнике состоится грандиозный праздник в честь 20-летия компании «Термодом». В течение дня будет работать несколько спортивных и развлекательных площадок. Самым зрелищным мероприятием станет межрегиональный фестиваль фейерверков «Огни Спутника».

Подробная информация о предстоящих праздниках на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».