19.07.2018 | 15:04

В детском оздоровительном лагере «Юность» открыли третью смену. За три недели отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом там предстоит 250 пензенским школьникам. Воспитатели и вожатые подготовили для ребят обширную культурно-спортивную программу.

«Будут проходить соревнования по скалолазанию, плаванию, футболу, настольному теннису, творческие мероприятия, в числе которых ночной квест. В этом году у нас появилась идея возродить игру советских времен «Зарница», - рассказала начальник лагеря Оксана Медведева.

Другими словами, скучать детям не дадут. Зная об этом, многие школьники приезжают туда каждое лето. Например, Александр Пахомов оздоравливается в «Юности» уже четвертый год подряд.

«Тут мы все время заняты. Хорошо, что есть скалодром. Удобное расписание, хорошо кормят», - поделился он.

Третья смена завершится 5 августа. Участниками последней, четвертой, станут воспитанники различных спортивных секций. Таким образом, в общей сложности за лето в «Юности» отдохнут порядка тысячи пензенских детей.