19.07.2018 | 13:27

В Пензенской области в 2018 году приобретут на 21,5% больше вакцин против пневмококковой инфекции, чем в 2017-м. Это позволит увеличить охват группы риска иммунизацией до 25%.

Прививки делаются детям в возрасте от двух до пяти лет, взрослым из групп риска, включая призывников, лицам старше 60 лет с хроническими заболеваниями, а также медикам.

С 2009 года иммунизация населения против пневмококковой инфекции осуществляется за счет средств регионального бюджета, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководителям администраций муниципальных образований, организаций и предприятий всех форм собственности рекомендовано перед эпидсезоном-2018/2019 приобрести вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции и привить не менее 30% работников, которые не входят в группы риска.