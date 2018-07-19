Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|20:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.48  |  $  63.27

Общество | В Пензенской области за 18 дней вырубили деревьев почти на 2 млн руб.

19.07.2018|15:10
Печать

В Пензенской области с начала года по 19 июля незаконно срубили 1 042 100 кубических метров леса, ущерб от действий браконьеров составил 19 миллионов 13 тысяч 983 рубля.

Только за последние два дня были зафиксированы две незаконные вырубки. Во вторник, 17 июля, выяснилось, что в Ахунско-Ленинском лесничестве неизвестные уничтожили восемь дубов объемом 9,2 кубометра, причинив лесу ущерб на 23 тысячи 696 рублей.

В среду, 18 июля, там же зафиксировали факт незаконной рубки четырех сухостойких и одного сырорастущего дуба общим объемом 1,11 кубометра. Браконьеры нанесли природе ущерб на сумму 36 тысяч 935 рублей.

«В настоящее время материалы по обоим случаям незаконной рубки направлены в следственные органы для установления лиц, совершивших правонарушение, и привлечения их к установленной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

За первые шесть месяцев было выявлено 30 незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 916,446 кубометра. Сумма ущерба составляла 17 миллионов 356 тысяч 896 рублей.

0
0
0
0
Гость|19.07.2018 15:35|

на сколько там жрецы вырубили в сквере имени Лермонтова?

Гость|19.07.2018 16:05|

Этих бы браконьеров бы в Пензу - чтобы все тополя спилили. Весь город в падающих деревьях. Дозвонится ни до управления ЖКХ Пензы, ни до МУП Зеленое хозяйство невозможно.

Гость|19.07.2018 16:15|

почему меньший обьем дубов стоит дороже

Гость|19.07.2018 17:33|

Лес рубят все и везде. Помните мост в Пыркино? Из-за чего разваливается? Из-за лесовозов! И пока кто-нибудь не свалится вместе с лесовозом в реку, так и будут там валить лес. А искать чёрных лесорубов никто не будет -слишком многие замазаны.

Гость|19.07.2018 18:16|

Гость писал(a):

слишком многие замазаны.
Это общие слова, говори яснее.

Гость|19.07.2018 20:29|

Молодцы лесорубы! Вот это темпы! Так держать!

(а у меня на даче старые яблони спилите а, ребята?)

Гость|19.07.2018 20:34|

Все хорошо,за 6 лет распродажи последний.Завершающий этап гои)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!