19.07.2018 | 15:10

В Пензенской области с начала года по 19 июля незаконно срубили 1 042 100 кубических метров леса, ущерб от действий браконьеров составил 19 миллионов 13 тысяч 983 рубля.

Только за последние два дня были зафиксированы две незаконные вырубки. Во вторник, 17 июля, выяснилось, что в Ахунско-Ленинском лесничестве неизвестные уничтожили восемь дубов объемом 9,2 кубометра, причинив лесу ущерб на 23 тысячи 696 рублей.

В среду, 18 июля, там же зафиксировали факт незаконной рубки четырех сухостойких и одного сырорастущего дуба общим объемом 1,11 кубометра. Браконьеры нанесли природе ущерб на сумму 36 тысяч 935 рублей.

«В настоящее время материалы по обоим случаям незаконной рубки направлены в следственные органы для установления лиц, совершивших правонарушение, и привлечения их к установленной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

За первые шесть месяцев было выявлено 30 незаконных рубок лесных насаждений общим объемом 916,446 кубометра. Сумма ущерба составляла 17 миллионов 356 тысяч 896 рублей.