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Общество | В Пензенской области выберут лучшее муниципальное образование

19.07.2018|16:05
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В Пензенской области начался прием заявок от конкурсантов, претендующих на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование».

Участников соревнования поделят на четыре категории: городские округа, городские поселения, сельские поселения, в которых проживает либо более, либо менее 3 000 человек.

В категории «городские округа» премия за первое место составит 1 млн 800 тыс. рублей, за второе - 1 млн 200 тыс., за третье - 1 млн.

Победителю в категории «городские поселения» вручат 1 млн 800 тыс. рублей. За второе и третье места премия составит соответственно 1 млн 500 тыс. и 1 млн 200 тыс. Кроме того, лауреат первой степени получит 600 тыс. рублей, второй - 540 тыс., третьей - 360 тыс. рублей.

Премии в таком же размере предусмотрены для победителей, призеров и лауреатов в категории «сельские поселения с численностью населения свыше 3 000 человек».

В четвертой категории за первое место присуждается 1 млн 200 тыс. рублей, за второе - 1 млн, за третье - 800 тыс. Лауреаты первой, второй и третьей степеней получат соответственно 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей.

Не менее 90% от указанных сумм должно пойти на создание мест массового отдыха и сбора твердых бытовых отходов, а также на покупку ресурсов для благоустройства территорий.

«Материалы принимаются до 27 июля текущего года. После 27 июля материалы не принимаются и не рассматриваются», - предупредили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В 2017 году конкурс среди городских округов выиграл Заречный, второе место заняла Пенза, третье - Кузнецк.

Среди городских поселений самым благоустроенным признано Городище, на втором месте - Башмаково, на третьем - Лунино. Лауреатами I, II и III степени названы соответственно Беково, р. п. Сура Никольского района и Нижний Ломов.

В категории сельских поселений с численностью населения свыше 3 тысяч человек победу одержал Вертуновский сельсовет Бековского района, за ним следует Махалинский сельсовет Кузнецкого района, на третьем месте - Бессоновский сельсовет. Кроме того, Вадинский сельсовет признан лауреатом I степени, Наровчатский - II, Лопатинский - III степени.

Среди сельских поселений с численностью населения менее 3 тысяч человек первое место - у Большелукинского сельсовета Вадинского района. Второе занял Белынский сельсовет Пачелмского района, третье - Каргалейский сельсовет Шемышейского района. Лауреатами стали Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района, Ново-Шаткинский сельсовет Камешкирского района и Лермонтовский сельсовет Белинского района.

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Гость|19.07.2018 16:42|

Самое лучшее - где нет коррупции и не воруют(наверно фантастика).

Гость|19.07.2018 17:33|

Зачем

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