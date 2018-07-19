19.07.2018 | 09:16

В 2018 году в Пензенской области план иммунизации против гриппа решили увеличить на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Заявка на вакцину для профилактики гриппа в рамках Национального календаря прививок в количестве 671,6 тыс. доз на 2018 год уже подтверждена Минздравом России. Первая поставка вакцины ожидается в августе», - уточнили в минздраве.

В эпидемический сезон 2017-2018 годов охват населения вакцинацией составил 48%.

В понедельник, 16 июля, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, отвечая на вопрос губернатора об уровне смертности в регионе, отметил, что ситуация является сложной.

За первые полгода 2018 умерли 10 188 человек, это на 282 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост показателя произошел в марте, апреле и июне. В весенние месяцы рост был связан с эпидситуацией по гриппу и ОРВИ.