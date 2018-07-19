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Общество | В Пензенской области увеличили план иммунизации против гриппа

19.07.2018|09:16
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В 2018 году в Пензенской области план иммунизации против гриппа решили увеличить на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Заявка на вакцину для профилактики гриппа в рамках Национального календаря прививок в количестве 671,6 тыс. доз на 2018 год уже подтверждена Минздравом России. Первая поставка вакцины ожидается в августе», - уточнили в минздраве.

В эпидемический сезон 2017-2018 годов охват населения вакцинацией составил 48%.

В понедельник, 16 июля, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, отвечая на вопрос губернатора об уровне смертности в регионе, отметил, что ситуация является сложной.

За первые полгода 2018 умерли 10 188 человек, это на 282 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Резкий рост показателя произошел в марте, апреле и июне. В весенние месяцы рост был связан с эпидситуацией по гриппу и ОРВИ.

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Гость|19.07.2018 10:08|

penzainform.ru писал(a):

отвечая на вопрос губернатора об уровне смертности в регионе, отметил, что ситуация является сложной.

Критической, надо правде прямо в глаза смотреть. умерло 200, родилось 53, это как сложно или критически?

Гость|19.07.2018 10:13|

Всё экспериментируют над нами.....

Гость|19.07.2018 10:46|

а мыло зеленое с запахом яблока проверяли на предмет

Гость|19.07.2018 11:10|

Проверяли. Можно есть.

Имя: Гость
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