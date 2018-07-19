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Общество | В Пензенской области отремонтируют спортзалы еще в двух сельских школах

19.07.2018|13:09
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Школы сел Демино (Неверкинский район) и Богословка (Пензенский район) вошли в федеральную программу, направленную на создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. В них отремонтируют спортзалы.

Это стало возможным благодаря экономии 1,558 млн рублей по результатам аукционов. Всего на ремонт выделили 21,2 млн, в том числе 19,5 - из федерального бюджета и 1,69 - из регионального.

тому, что после аукционов удалось сэкономить 1 миллион 558 тысяч рублей. Всего на ремонт выделили 21 миллион 200 тысяч рублей, в том числе 19,5 миллиона из федерального бюджета и 1,69 миллиона – из регионального.

Теперь в проекте участвуют не 14, а 16 образовательных учреждений, в которых учатся более 1 700 детей. Отремонтированные спортзалы сдадут уже в новом учебном году, в Демине и Богословке - к 1 октября.

В спортзалах планируется обновить кровли, полы и душевые, заменить окна и двери, системы отопления. На базе школ откроют спортивные клубы.

«С 2014 года 74 спортивных зала в сельских школах были капитально отремонтированы», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

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Гость|19.07.2018 13:44|

Сердобский район село Соколка . Приезжайте посмотрите в каком состоянии школа и спортивный зал этой школы . Ремонтировать не собираются .

Гость|19.07.2018 17:35|

Не в ДеминЕ, а в Демино!!! Учите Русский!! Слонение имен собственных на -ино (-ыно).

Гость|19.07.2018 17:36|

Третий Абзац...Откуда?

Имя: Гость
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