19.07.2018 | 13:09

Школы сел Демино (Неверкинский район) и Богословка (Пензенский район) вошли в федеральную программу, направленную на создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности. В них отремонтируют спортзалы.

Это стало возможным благодаря экономии 1,558 млн рублей по результатам аукционов. Всего на ремонт выделили 21,2 млн, в том числе 19,5 - из федерального бюджета и 1,69 - из регионального.

тому, что после аукционов удалось сэкономить 1 миллион 558 тысяч рублей. Всего на ремонт выделили 21 миллион 200 тысяч рублей, в том числе 19,5 миллиона из федерального бюджета и 1,69 миллиона – из регионального.

Теперь в проекте участвуют не 14, а 16 образовательных учреждений, в которых учатся более 1 700 детей. Отремонтированные спортзалы сдадут уже в новом учебном году, в Демине и Богословке - к 1 октября.

В спортзалах планируется обновить кровли, полы и душевые, заменить окна и двери, системы отопления. На базе школ откроют спортивные клубы.

«С 2014 года 74 спортивных зала в сельских школах были капитально отремонтированы», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.