19.07.2018 | 10:50

В Пензенской области на оснащение детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и детских поликлиник направят более 83 млн рублей.

Большая часть средств выделяется из федерального бюджета - около 76 млн, в региональном на эти цели заложено свыше 7 млн.

На эти деньги уже в 2018 году будет приобретаться дорогостоящее медицинское оборудование. В областную детскую больницу закупят УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, технику для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога.

«Новые УЗИ-аппараты будут также поставлены в поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе и детские поликлиники в Никольске, Каменке и Нижнем Ломове. Для Никольской детской поликлиники будет приобретен дополнительно рентген-аппарат», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.