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Общество | В пензенские детские поликлиники закупят новые УЗИ-аппараты

19.07.2018|10:50
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В Пензенской области на оснащение детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова и детских поликлиник направят более 83 млн рублей.

Большая часть средств выделяется из федерального бюджета - около 76 млн, в региональном на эти цели заложено свыше 7 млн.

На эти деньги уже в 2018 году будет приобретаться дорогостоящее медицинское оборудование. В областную детскую больницу закупят УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, технику для кабинетов оториноларинголога и офтальмолога.

«Новые УЗИ-аппараты будут также поставлены в поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе и детские поликлиники в Никольске, Каменке и Нижнем Ломове. Для Никольской детской поликлиники будет приобретен дополнительно рентген-аппарат», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|19.07.2018 11:26|

а скока денежных грантов выделили изобретателям в Пензенской области в 2017, 2018 году

создан хоть один новый томограф своими рабочими руками

Почему новый томограф трехмерный неизобрели и неизготовили в Пензенской области

скока денежных средств выделили на созидание Профилактической медицины

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