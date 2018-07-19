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Общество | В Пензе торжественно закрыли вторую смену юнармейского лагеря «Гвардеец»

19.07.2018|16:04
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На плацу артинститута собрались гвардейцы из восьми субъектов Приволжского федерального округа. За 18 дней у этих парней сильно изменились походка и внешний вид: они уже чеканят строевой шаг, а на светлых головах старшеклассников ровно сидят красные береты юнармейцев.

С успешным окончанием второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» их поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

«Вы прошли серьезный курс войсковой и физической подготовки, ознакомились с жизнью и бытом российской армии, своими глазами увидели, как устроены современные Вооруженные Силы РФ», - заявил он.

«Эти дни были непростыми, но, я думаю, и радостными для каждого из вас. Вы прошли эту школу. Это вам в жизни пригодится. Сегодня для нас очень важно укрепить оборонный потенциал», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В память о пребывании в Пензе парни получили наручные часы с символикой лагеря.

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