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Общество | В Пензе горячей воды нет в 207 домах, 19 детсадах, 14 школах и больнице

19.07.2018|09:21
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В Пензе без горячей воды до сих пор остаются 207 домов, 19 детских садов, 14 школ и 1 больница. Эти цифры были озвучены на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону в городской администрации, состоявшемся в среду, 18 июля.

Заместитель мэра Юрий Ильин распорядился принять меры по восстановлению подачи ГВС на улице Каракозова. В ближайшие дни ресурс также появится в строениях на Кулибина и Циолковского.

Речь шла и о доме № 8 на улице Стасова, сети которого обслуживает МКП «Теплоснабжение г. Пензы». С жалобой на отсутствие горячей воды местные жители обратились к главе администрации Виктору Кувайцеву через социальные сети.

«Представитель компании пояснил, что ремонт тепломагистрали завершен, на следующей неделе будет сделан трубопровод обратного водоснабжения, что позволит наладить стабильное предоставление коммунальной услуги», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 11 июля без горячей воды оставались жители 353 многоквартирных домов. Ресурс также не подавался в 23 детских сада, 17 школ и 2 больницы.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|19.07.2018 09:52|

Он распорядился... У него потерянный взгляд. Он должен лично курировать вопрос. Не допускать такой ситуации.

Гость|19.07.2018 10:58|

А без распоряжения ресурсоснабжающая организация несмеет подавать горячую воду?! Ждёт распоряжений?! Ильин,подними зад со стула и выясни причину отсутствия воды и прими меры для ускорения проведения ремонтных работ. А также качество работ. А то сидят чинуши ровно на попе и пальцем не шевелят для улучшения ситуации.

Имя: Гость
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