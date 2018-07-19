19.07.2018 | 09:21

В Пензе без горячей воды до сих пор остаются 207 домов, 19 детских садов, 14 школ и 1 больница. Эти цифры были озвучены на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону в городской администрации, состоявшемся в среду, 18 июля.

Заместитель мэра Юрий Ильин распорядился принять меры по восстановлению подачи ГВС на улице Каракозова. В ближайшие дни ресурс также появится в строениях на Кулибина и Циолковского.

Речь шла и о доме № 8 на улице Стасова, сети которого обслуживает МКП «Теплоснабжение г. Пензы». С жалобой на отсутствие горячей воды местные жители обратились к главе администрации Виктору Кувайцеву через социальные сети.

«Представитель компании пояснил, что ремонт тепломагистрали завершен, на следующей неделе будет сделан трубопровод обратного водоснабжения, что позволит наладить стабильное предоставление коммунальной услуги», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По состоянию на 11 июля без горячей воды оставались жители 353 многоквартирных домов. Ресурс также не подавался в 23 детских сада, 17 школ и 2 больницы.