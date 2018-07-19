19.07.2018 | 10:42

Пензенские автоинспекторы и педагоги детско-юношеского центра «Спутник» провели в лагере «Юность» квест-игру на знание правил дорожного движения.

Школьникам напомнили о правилах перехода через дорогу, о сигналах светофора и дорожной разметке, о том, что, пересекая проезжую часть, всегда нужно быть внимательными и осторожными.

Для учащихся подготовили станции, где они смогли продемонстрировать полученные знания, выполняя различные задания. Затем дети вместе с инспектором разобрали наиболее типичные ошибки, допускаемые при переходе дороги, и выслушали лекцию об основах оказания первой медицинской помощи.

«В завершение мероприятия школьники познакомились с работой дорожно-патрульной службы ГИБДД, с мототранспортными средствами, на которых несут службу сотрудники ГИБДД. После этого ребята продемонстрировали свое умение управлять велосипедом», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.