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Общество | В лагере «Юность» для школьников провели квест-игру на знание ПДД

19.07.2018|10:42
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Пензенские автоинспекторы и педагоги детско-юношеского центра «Спутник» провели в лагере «Юность» квест-игру на знание правил дорожного движения.

Школьникам напомнили о правилах перехода через дорогу, о сигналах светофора и дорожной разметке, о том, что, пересекая проезжую часть, всегда нужно быть внимательными и осторожными.

Для учащихся подготовили станции, где они смогли продемонстрировать полученные знания, выполняя различные задания. Затем дети вместе с инспектором разобрали наиболее типичные ошибки, допускаемые при переходе дороги, и выслушали лекцию об основах оказания первой медицинской помощи.

«В завершение мероприятия школьники познакомились с работой дорожно-патрульной службы ГИБДД, с мототранспортными средствами, на которых несут службу сотрудники ГИБДД. После этого ребята продемонстрировали свое умение управлять велосипедом», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|19.07.2018 11:29|

надо неквесты проводить ,

а закупить при помощи бюджета всем несовершеннолетним , а возможно и взрослым современные, качественные фирменные кроссовки со светящейся разными огнями подошвой

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