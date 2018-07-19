Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|12:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+27oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

Общество | В Индерке родителей учеников заставили сдать деньги на ремонт школы

19.07.2018|09:50
Печать

В средней школе села Индерка Сосновоборского района представители прокуратуры выявили нарушение права граждан на бесплатное образование.

В ходе проверки выяснилось, что директор распечатал и повесил в учительской объявление о сборе денег на строительство внутренних стен, хотя выполнение данных работ является обязательством самого учреждения.

Родители передали образовательной организации более 60 тысяч рублей. На данные средства в школе сделали перепланировку, хотя собственник здания не давал согласия.

«При этом какие-либо мероприятия, подтверждающие безопасность для обучающихся выполненных работ, не проводились», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После проверки прокурор Сосновоборского района составил представление и направил его на рассмотрение начальнику районного отдела образования. Директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник — Фото procpenza.ru
0
0
0
0
Гость|19.07.2018 10:19|

Директор заставили -она сделала. Родители пожаловались - уволили! Не думаю, что это была личная инициатива директора, надо быть дураком! Все это повсеместно от безденежья, а не от желания за счет родителей ремонтировать школу! Бесстыдники!

Гость|19.07.2018 10:23|

Гость писал(a):

Все это повсеместно от безденежья,
Даладна.

Гость|19.07.2018 10:27|

ШКОЛА С деревянным ТУАЛЕТОМ ВО ДВОРЕ., но если хочешь сделать лучше, сразу приедет ПРОДАЖНЫЙ ПРОКУРОР.

Гость|19.07.2018 10:37|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:19|

Директор заставили -она сделала. Родители пожаловались - уволили! Не думаю, что это была личная инициатива директора, надо быть дураком! Все это повсеместно от безденежья, а не от желания за счет родителей ремонтировать школу! Бесстыдники!

Какое безденежье, воровство и коррупция, кумовство и взяточничество на всех уровнях власти, возьми любое дошкольное учреждение, без "вступительног добровольног взноса" ребёнка не возьмут, в школе коллекторские родительские комитеты из продажных ушлых мамашек с первого сентября прямо с порога начинают мытарить родителей, а учителя и администрации школ вроде бы и не в курсе. только ясно откуда идут посылы для этих мытарей. При этом чинки от образования с холёными мордами заявляют что все средства выделены и поборы не законны, но при этом негласно дают одобрение директорам садов и школ на поборы с родителей.

Гость|19.07.2018 10:40|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|19.07.2018 10:19|

Директор заставили -она сделала. Родители пожаловались - уволили! Не думаю, что это была личная инициатива директора, надо быть дураком! Все это повсеместно от безденежья, а не от желания за счет родителей ремонтировать школу! Бесстыдники!

Какое безденежье, воровство и коррупция, кумовство и взяточничество на всех уровнях власти, возьми любое дошкольное учреждение, без "вступительног добровольног взноса" ребёнка не возьмут, в школе коллекторские родительские комитеты из продажных ушлых мамашек с первого сентября прямо с порога начинают мытарить родителей, а учителя и администрации школ вроде бы и не в курсе. только ясно откуда идут посылы для этих мытарей. При этом чинки от образования с холёными мордами заявляют что все средства выделены и поборы не законны, но при этом негласно дают одобрение директорам садов и школ на поборы с родителей.

А всё потому, что как говорил голубой воришка Альхен из "12 стульев": "кредитов выделяют в недостаточном количестве".

Гость|19.07.2018 10:40|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:27|

ШКОЛА С деревянным ТУАЛЕТОМ ВО ДВОРЕ., но если хочешь сделать лучше, сразу приедет ПРОДАЖНЫЙ ПРОКУРОР.

А почему ваше лучше из бюджета родителей, может директор в связи со своими обязанностями должна была обратиться к начальнику районного образования и решать вопрос за счёт бюджета, так что иди лесом со своим "лучше".

Гость|19.07.2018 10:42|

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях

Гость|19.07.2018 10:47|

Директора школы на нары ..... передавайте ему привет кто его знает . Подставим его по уголовной статье до кучи сидеть будет .

Гость|19.07.2018 10:59|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:42|

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях

Уют для детей должен быть дома. Вы на работе тоже скидываетесь, что бы поуютнее было ? Если директор может он найдет деньги на ремонт и средств выделяемых из бюджета, на крайний случай найдет спонсоров (к депутату на поклон сходит). А если она ничего не хочет делать, то просто с родителей попытается содрать

Гость|19.07.2018 11:01|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:42|

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях

Вот такие как вы и поощряют незаконые поборы, "развязывают" руки директорам на вымогательство из и так тощих кошельков родителей. А постараться это прямая обязанность директора и чинков районного и областного уровня от образования, или бюджетные средства уже удачно "освоены" ими в свой карман?

Гость|19.07.2018 11:06|

Проще всего стянуть денег с родителей детей,ссылаясь,что это ради благ детей. А где чиновники,которые обязаны обеспечить школы всем необходимым?! Почему сразу увольняют директора или учителя,а не курирующего чиновника из районо?! Почему нет комментарий из минобразования?! Запретить повсеместно сборы в школах и детсадах,даже добровольные. А если собирают,то только через спецсчета,которые модно контролировать. На обеды деньги собирают через карты,а на ремонт наличкой.

Гость|19.07.2018 11:12|

Гость писал(a):

Почему нет комментарий из минобразования?!
Есть, вот:

Гость писал(a):

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях

Гость|19.07.2018 11:13|

Вижу, что здесь много безнадёжно тупых персонажей, придумывающих ложные аргументы.

Зарубите себе навеки: На ремонт (любой) образовательных учреждений денежные средства с родителей запрещено собирать Законом РФ "Об образовании". Это обязанность муниципалитетов, районной власти и т.д. Нарушение Закона преследуется вплоть до уголовного (если есть личная корысть), вот почему директриса поспешила залечь на дно.

Гость|19.07.2018 11:24|

Гость писал(a):

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях
Гость писал(a):
Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях
Этим должно заниматься Министерство образования, а не родители. Если вам не жалко 2 тысячи, то не все вокруг такие. Только потом не надо жаловаться что кругом коррупция, хотя такими действиями вы ее сами и раздуваете. Тут две тысячи на туалет, потом 5-ку на класс, потом подарочек учителю и пошло-поехало...

Гость|19.07.2018 11:54|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:42|

Родители сдали деньги директору на личный ремонт в квартире???? Директор хотел уюта для детей. И что такое 60тыс. от всех родителей???? У нас в городе дома тоже муниципалитет ремонтирует с частичной оплатой жителей. И родители могли бы тоже постараться для своих детей, чтобы их же дети учились в хороших условиях

А это или мамашка из коллекторского комитета пишет, потому что они имеют свой гешефт в этих поборах или зажравшийся мародёр, не исключено что и чинок или крыса-деректриса.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!