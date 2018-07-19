19.07.2018 | 09:50

В средней школе села Индерка Сосновоборского района представители прокуратуры выявили нарушение права граждан на бесплатное образование.

В ходе проверки выяснилось, что директор распечатал и повесил в учительской объявление о сборе денег на строительство внутренних стен, хотя выполнение данных работ является обязательством самого учреждения.

Родители передали образовательной организации более 60 тысяч рублей. На данные средства в школе сделали перепланировку, хотя собственник здания не давал согласия.

«При этом какие-либо мероприятия, подтверждающие безопасность для обучающихся выполненных работ, не проводились», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После проверки прокурор Сосновоборского района составил представление и направил его на рассмотрение начальнику районного отдела образования. Директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию.