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Общество | У жителя Пачелмы за неуплату штрафа забрали автомойку

19.07.2018|14:49
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Житель Пачелмы лишился автомобильной мойки из-за нежелания заплатить штраф за административное правонарушение.

Мужчина должен был отдать 20 000 рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако делать этого не стал, а встреч с приставами избегал.

В ходе проверки имущественного положения должника выяснилось, что у него есть автомойка высокого давления марки Karcher. На нее наложили арест и передали в специализированную организацию, которая продала имущество.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

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Гость|19.07.2018 15:32|

Арестовать что-нибудь в пользу обманутых дольщиков СЛАБО???

Гость|19.07.2018 15:38|

Гость писал(a):

Арестовать что-нибудь в пользу обманутых дольщиков СЛАБО???
автомойку возьмешь? она тебе вместо ванной комнаты будет.

Гость|19.07.2018 16:20|

penzainform.ru писал(a):

В ходе проверки имущественного положения должника выяснилось, что у него есть автомойка высокого давления марки Karcher. На нее наложили арест и передали в специализированную организацию, которая продала имущество
и цена ей 5 т.р

Имя: Гость
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