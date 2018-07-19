19.07.2018 | 14:49

Житель Пачелмы лишился автомобильной мойки из-за нежелания заплатить штраф за административное правонарушение.

Мужчина должен был отдать 20 000 рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде, однако делать этого не стал, а встреч с приставами избегал.

В ходе проверки имущественного положения должника выяснилось, что у него есть автомойка высокого давления марки Karcher. На нее наложили арест и передали в специализированную организацию, которая продала имущество.

«Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.