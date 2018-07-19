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Общество | Ремонт ул. Маршала Крылова продолжат по окончании работ в Кривозерье

19.07.2018|12:51
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Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщил ИА «ПензаИнформ» причины затянувшегося ремонта дороги на улице Маршала Крылова.

Он уточнил, что замена верхнего слоя покрытия проезжей части ведется от улицы Лермонтова до Березовского переулка. 9 июня подрядчик приступил к срезке существующего верхнего слоя, к 16 июня был выполнен ямочный ремонт нижнего и установлен бортовой камень.

«В связи с тем, что в период с 15.06.2018 по 7.07.2018 проводился ремонт тепловых коммуникаций, работы по ремонту проезжей части были остановлены. Для исключения простоя техники и людей ремонтная бригада была перенаправлена на другой объект - на ул. Кривозерье. По окончании работ на ул. Кривозерье работы на ул. Маршала Крылова будут продолжены», - пояснил Максим Иванкин.

4 июля в редакцию «ПензаИнформ» написал горожанин, возмущенный тем, что дорога на Маршала Крылова долгое время пребывает в состоянии застывшего ремонта. По его словам, за срок больше месяца работы не продвинулись. Водителям приходится выбирать другой путь или рисковать автомобилем - тот пострадает, если пропустить перепад высот в покрытии или выпирающие крышки колодцев.

«Зачем фрезеровать за два месяца до укладки асфальта? Зачем??? Нет, мне этого не понять», - жаловался пензенец.

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Гость|19.07.2018 13:52|

Да они везде, кроме центральных улиц, так работают.

Ладожскую от дома №79 до №141 делают уже 2,5 мес., бордюр только установили, но до конца не закрепили. И ушли. А дорога яма на яме

Гость|19.07.2018 14:22|

а что с дорогой на Барковку?

Начали и бросили.

Бордюров-то там ждать?

Гость|19.07.2018 14:55|

Чего-чего, а бордюры вы точно получите.

Гость|19.07.2018 15:16|

Не надо делать машин меньше ездит

Гость|19.07.2018 20:40|

Аукционы не проводятся.Делятся между двумя тремя конторами и потом начинается такая свистопляска.Причём здесь ремонт труб?А если бы всё это время шёл дождь?Это идёт покровительство с самых верхов.

Имя: Гость
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