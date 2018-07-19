19.07.2018 | 12:51

Директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин сообщил ИА «ПензаИнформ» причины затянувшегося ремонта дороги на улице Маршала Крылова.

Он уточнил, что замена верхнего слоя покрытия проезжей части ведется от улицы Лермонтова до Березовского переулка. 9 июня подрядчик приступил к срезке существующего верхнего слоя, к 16 июня был выполнен ямочный ремонт нижнего и установлен бортовой камень.

«В связи с тем, что в период с 15.06.2018 по 7.07.2018 проводился ремонт тепловых коммуникаций, работы по ремонту проезжей части были остановлены. Для исключения простоя техники и людей ремонтная бригада была перенаправлена на другой объект - на ул. Кривозерье. По окончании работ на ул. Кривозерье работы на ул. Маршала Крылова будут продолжены», - пояснил Максим Иванкин.

4 июля в редакцию «ПензаИнформ» написал горожанин, возмущенный тем, что дорога на Маршала Крылова долгое время пребывает в состоянии застывшего ремонта. По его словам, за срок больше месяца работы не продвинулись. Водителям приходится выбирать другой путь или рисковать автомобилем - тот пострадает, если пропустить перепад высот в покрытии или выпирающие крышки колодцев.

«Зачем фрезеровать за два месяца до укладки асфальта? Зачем??? Нет, мне этого не понять», - жаловался пензенец.