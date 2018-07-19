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Общество | Мэрия обязала ликвидировать свалку около жилого дома на ул. Сумской

19.07.2018|15:17
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Возмущение жильцов дома № 2 на улице Сумской по поводу свалки, организованной под окнами многоэтажки, услышали в администрации города Пензы. После того, как незаконно возведенные здесь гаражи были демонтированы, бродяги облюбовали освободившуюся территорию и благоустроили ее на свой вкус, завалив землю отходами.

«Сейчас просто прохладно, вчера прошел дождик, а когда жара, вонища неимоверная. Мухи летают огромные, комаров куча - жуть!» - пожаловалась местная жительница Людмила Масталиева.

«Сейчас остались там погреба, много ям. Бомжи, алкаши, наркоманы вскрывают эти гаражи, вытаскивают люки. Теперь они все открыты, запросто упасть может и ребенок, и взрослый, да кто угодно! Сломает шею, никто и не найдет, если не увидит, что упал», - пожаловался представитель инициативной группы жильцов Юрий Адамчук.

Побывав на месте и своими глазами увидев нелицеприятную картину, мэр Пензы Виктор Кувайцев дал распоряжение главе Октябрьского района в срочном порядке навести на Сумской порядок.

«Вместе со строительной организацией, арендующей данный участок, нужно организовать работы по благоустройству объекта», - сообщается на сайте городской администрации.

Судя по масштабам, на приведение в порядок территории около жилого дома на улице Сумской потребуется несколько дней.

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