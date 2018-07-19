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Общество | Фестиваль «Заречный в цвету» приурочат к Яблочному Спасу

19.07.2018|10:32
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Традиционный, пятый по счету, фестиваль «Заречный в цвету» в этом году пройдет в новом формате. В 2018-м его перенесут с сентября на 18 августа и приурочат к Яблочному Спасу.

«Впервые зареченцы получат возможность продемонстрировать свое кулинарное мастерство в рамках конкурса «Яблочный калейдоскоп», представив на нем выпечку, напитки, варенье, джемы и другие кулинарные изделия, в состав которых входят яблоки», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

Будет и еще один новый конкурс - «Волшебная корзина», на котором желающие смогут выставить различные сувениры, художественные композиции и декоративные изделия, созданные своими руками из фруктов и овощей. Также будет подготовлена мини-выставка необычных плодов, выращенных на дачах и огородах.

Посетителей мероприятия ждут площадки творческих мастерских, выставка-ярмарка товаров ремесленников и рукодельников, фуд-корт, экомаркет и фотозоны. Они разместятся на территории от главного входа в парк имени Леромонтова до фонтанной площади.

«На самой площади будут расположены экспозиционные модули городских предприятий и центральная сцена, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля», - уточнил Владимир Кшуманев.

Кроме того, гости фестиваля смогут покататься на лошадях, принять участие в народных играх и забавах, а также сенофесте на берегу Лермонтовского пруда, послушать народные музыкальные коллективы.

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