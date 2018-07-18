18.07.2018 | 14:58

Житель села Малая Сердоба через суд добился признания за ним права собственности на дом, который построил сам.

В 1970 году истец приобрел ветхую избушку с земельным участком. Строение он снес и с устного разрешения руководства сельсовета построил новый жилой дом. Закончив работы, мужчина известил об этом уполномоченные органы, однако никаких документов ему не выдали – просто сделали отметку в похозяйственной книге. Экспертизой доказано, что дом построен с учетом всех норм, требований и правил.

В 1994 году мужчина бесплатно получил земельный участок площадью 1 500 квадратных метров по указанному адресу, зарегистрировал право на него, а вот документы на дом получить не смог. В управлении Росреестра сослались на то, что здание возведено самовольно, отдел архитектуры и строительства районной администрации также отказал мужчине в выдаче разрешения на постройку дома, и тот обратился в суд.

Сторона ответчика не стала выступать против требований истца и попросила рассмотреть дело без присутствия своих представителей.

«Исходя из положений ГК РФ, разъяснений пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов, касающихся признания права собственности на самовольную постройку, решением суда исковые требования истца были удовлетворены. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.