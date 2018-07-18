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Общество | Житель Малой Сердобы почти 50 лет жил в незарегистрированном доме

18.07.2018|14:58
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Житель села Малая Сердоба через суд добился признания за ним права собственности на дом, который построил сам.

В 1970 году истец приобрел ветхую избушку с земельным участком. Строение он снес и с устного разрешения руководства сельсовета построил новый жилой дом. Закончив работы, мужчина известил об этом уполномоченные органы, однако никаких документов ему не выдали – просто сделали отметку в похозяйственной книге. Экспертизой доказано, что дом построен с учетом всех норм, требований и правил.

В 1994 году мужчина бесплатно получил земельный участок площадью 1 500 квадратных метров по указанному адресу, зарегистрировал право на него, а вот документы на дом получить не смог. В управлении Росреестра сослались на то, что здание возведено самовольно, отдел архитектуры и строительства районной администрации также отказал мужчине в выдаче разрешения на постройку дома, и тот обратился в суд.

Сторона ответчика не стала выступать против требований истца и попросила рассмотреть дело без присутствия своих представителей.

«Исходя из положений ГК РФ, разъяснений пленумов Верховного и Высшего арбитражного судов, касающихся признания права собственности на самовольную постройку, решением суда исковые требования истца были удовлетворены. Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

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Гость|18.07.2018 15:24|

Подобное сплошь и рядом.

Гость|18.07.2018 16:14|

А Макушкин нач РОВД БЫЛ главой района был чем же он занимался,карманным биллиардом,а сейчас вместе с Наровчатским убежали.

Гость|18.07.2018 16:34|

80% жителей так живут если чё

Гость|18.07.2018 16:38|

А зачем вообще регистрировать,кому это больше надо.

Гость|18.07.2018 17:17|

Дом регистрируют, потом приходит налог по кадастровой стоимости М его надо оплатить. Чем больше дом , тем больше налог. Так что думайте когда строите.

Имя: Гость
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