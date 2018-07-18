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Общество | За полгода в Пензенской области 84 человека поместили под домашний арест

18.07.2018|13:23
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За шесть месяцев 2018 года 84 жителя Пензенской области посадили под домашний арест. Эти цифры были озвучены на совещании в региональном УФСИН России, где подводились итоги деятельности ведомства за первое полугодие.

В частности, в мае в числе лиц, помещенных под домашний арест, оказался заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Вячеслав Лебедев.

Чиновника подозревают в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Предполагается, что преступление было совершено в период с июня по декабрь 2016 года на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

В настоящее время срок содержания Вячеслава Лебедева под домашним арестом продлен до 12 сентября.

Та же мера пресечения, только в прошлом году, была избрана для вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной и бывшего директора ОАО «Агентство ипотечного кредитования» Вениамина Бочкарева.

Ширшину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков и мошенничестве. Она останется под домашним арестом как минимум до 2 августа.

Бочкареву предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как было установлено следствием, «АИК» использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции на сумму не менее 19 млн рублей. Он пробудет под домашним арестом до 24 августа.

«С начала года общая численность лиц, прошедших по учетам региональной уголовно-исполнительной инспекции, составила более 4 500 осужденных без лишения свободы, в том числе 39 несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Гость|18.07.2018 13:33|

в тюрмах мест нет

Гость|18.07.2018 13:38|

Дома это считай не сидел. Ни наколку блатную набить паука или купола нельзя.

Имя: Гость
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