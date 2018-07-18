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Общество | За полгода 5 тысяч жителей Пензенской области перенесли сложные операции

18.07.2018|14:01
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За полгода 2018-го 5 179 жителей Пензенской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Сейчас сложные операции проводятся в 17 учреждениях здравоохранения по 15 наиболее востребованным профилям: травматологии и ортопедии, неонатологии, оториноларингологии, дерматовенерологии, офтальмологии, урологии, акушерству и гинекологии, онкологии, кардиологии и др.

«Всего до конца 2018 года высокотехнологичную медпомощь получат около 12 тысяч жителей региона, что на 1 000 человек больше по сравнению с прошлым годом», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

При этом уточняется, что рост связан прежде всего с увеличением объемов финансирования услуг за счет средств системы обязательного медицинского страхования.

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Гость|18.07.2018 15:57|

из заголовка совсем не понятно, нам радоваться или плакать?

Гость|18.07.2018 16:06|

В 2016 году в бюджет было возвращено 2 млрд рублей неиспользованных средств, выделенных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

Гость|18.07.2018 16:41|

это фарс

Гость|18.07.2018 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Всего до конца 2018 года высокотехнологичную медпомощь получат около 12 тысяч жителей региона, что на 1 000 человек больше по сравнению с прошлым годом
Болеть больше стали?

Гость|18.07.2018 16:49|

Какая нафиг высокотехнологичная помощь. Когда мне в больнице после операции сказали: "чешется - заживает". А окозалось дерматит из за тупорыльства врача

Гость|18.07.2018 16:55|

Гость писал(a):

. Когда мне в больнице после операции сказали: "чешется - заживает". А окозалось дерматит
Не смертельно, заживёт.

Имя: Гость
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