18.07.2018 | 14:01

За полгода 2018-го 5 179 жителей Пензенской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

Сейчас сложные операции проводятся в 17 учреждениях здравоохранения по 15 наиболее востребованным профилям: травматологии и ортопедии, неонатологии, оториноларингологии, дерматовенерологии, офтальмологии, урологии, акушерству и гинекологии, онкологии, кардиологии и др.

«Всего до конца 2018 года высокотехнологичную медпомощь получат около 12 тысяч жителей региона, что на 1 000 человек больше по сравнению с прошлым годом», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

При этом уточняется, что рост связан прежде всего с увеличением объемов финансирования услуг за счет средств системы обязательного медицинского страхования.