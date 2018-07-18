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Общество | В Заречном число одаренных детей увеличилось на 103 человека

18.07.2018|12:15
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В Заречном возросло количество одаренных детей. Это произошло за счет увеличения числа участников школьных олимпиад, конкурсов и конференций.

«Согласно системе учета за 2016-2017 год количество одаренных детей в городе составило 266 человек, а за 2017-2018 выросло до 369 человек», - пояснили в пресс-службе администрации Заречного.

В начальной школе число одаренных детей увеличилось с 36 до 96 человек, среди учеников 5-9-х классов - с 162 до 199, в старшей школе - с 68 до 74.

Лидерами среди образовательных учреждений по числу одаренных учеников являются лицей № 230 и школа № 220.

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Гость|18.07.2018 12:26|

чем вы их одарили?

Гость|18.07.2018 12:30|

ага, а до проведения олимпиад они были тупыми?

не возросло, а выявили уж тогда.

Гость|18.07.2018 12:34|

Ты гляди-ка, скоро работать некому будет, одни одаренные, куда ни плюнь.

Гость|18.07.2018 12:44|

penzainform.ru писал(a):

Это произошло за счет увеличения числа участников школьных олимпиад, конкурсов и конференций.
Вот, оказывается, откуда дети берутся...

А я всё аистов жду....

Гость|18.07.2018 12:47|

В Заречном там они все альтернативно одаренные.

Гость|18.07.2018 13:00|

Теперь частная школа Позднякова "Максимум" заработает!

Гость|18.07.2018 13:02|

Это мутация!

Гость|18.07.2018 13:03|

Гость писал(a):

Это произошло за счет увеличения числа участников школьных олимпиад, конкурсов и конференций.
А это смотря как оценивать. Можно так завернуть, что каждый в классе выявит "одаренность". И дальше что? Надо ли внушать детям, что они лучше кого-то?

Гость|18.07.2018 13:08|

В этом году московский школьник сдал егэ на 400 баллов, по 100 за каждый. Его спросили, знает ли он, что такое страйк, в общих чертах ответил, но комп играми не увлекается. Говорит сложными предложениями с оборотами, не мекает и бекает, как большинство сверстников. Увлекается естественными науками, поступил в мгу. Об одаренности тут уже кое-что можно сказать. А не, простите, о ребенке начальной школы, дома прорешавшем медвежонка и кенгуру.

Гость|18.07.2018 13:09|

penzainform.ru писал(a):

в старшей школе - с 68 до 74.
эт как ? До 14-15 был тупой, а потом выявился "одаренным"..заречный жжет)

Гость|18.07.2018 13:13|

Посмотрите на статистику по отправке за счет бюджета одаренных детей из Пензы в Артек. У нас в губернии одаренными детьми являются исключительно дети и внуки чиновников и депутатов. Только они ездят в Артек по несколько раз за время учебы в школе, успевая при этом еще ежегодно ездить по льготным путевкам в детские оздоровительные лагеря области. Другим детям путь в Артек закрыт навсегда, даже круглым отличникам.

Гость|18.07.2018 13:17|

Гость писал(a):

У нас в губернии одаренными детьми являются исключительно дети и внуки чиновников и депутатов. Только они ездят в Артек
Точно сказано. Видела сама, как из тупых детей бюрократов делают одаренными: кто стишок по слогам кое-как прочитает, кто за ребенка картинку нарисует. Главное отчетность для проверки

Гость|18.07.2018 13:25|

Это фашизм делить детей на одаренных и остальных. дискриминация чистой воды. Если правильно строить систему образования то 90% детей будут одаренными в той или иной сфере. Советские педагоги могли обучить и воспитать СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ детей до уровня высшего образования!!! А сейчас обычных детей обучить не могут! И делят на одаренных и прочих. Так можно и до усыпления всех с айкью ниже 100 и прочего фашизма дойти.

Гость|18.07.2018 13:29|

Гость писал(a):

А сейчас обычных детей обучить не могут!
А как их обучить, если оно элементарных стихов не знает, что в садике должен был прослушать. С мамкой сидел в декрете, не до того было. Нет речи - нет успешного обучения.

Гость|18.07.2018 13:42|

Тут взрослый не может сплести рассказ по серии картинок, мычит и блеет на своем родном языке! За иностранные такому чуду можно и не приступать, пустая трата времени.

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