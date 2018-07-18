18.07.2018 | 12:15

В Заречном возросло количество одаренных детей. Это произошло за счет увеличения числа участников школьных олимпиад, конкурсов и конференций.

«Согласно системе учета за 2016-2017 год количество одаренных детей в городе составило 266 человек, а за 2017-2018 выросло до 369 человек», - пояснили в пресс-службе администрации Заречного.

В начальной школе число одаренных детей увеличилось с 36 до 96 человек, среди учеников 5-9-х классов - с 162 до 199, в старшей школе - с 68 до 74.

Лидерами среди образовательных учреждений по числу одаренных учеников являются лицей № 230 и школа № 220.