18.07.2018 | 13:55

В среду, 18 июля, администрация ГБУЗ «Городская поликлиника» предупредила пензенцев о временных неудобствах, связанных с записью на прием к врачам и диагностические процедуры в поликлинику № 2, расположенную на улице Володарского.

Сейчас запись осуществляется только по номеру единого контакт-центра 999-130. Как сообщается на сайте поликлиники, неудобства вызваны неисправностью оборудования.

К поликлинике № 2 относятся пензенцы, проживающие в домах на острове Пески, ул. Урицкого, Набережная Реки Пензы, М. Горького, Либерсона, Московской, Володарского (и в проезде), Кирова, Славы, Бакунина, Сборной, Куприна, Рабочий Порядок, Каляева, Долгова, Суворова, Чехова, Старочеркасской, Железнодорожной, Кураева, Плеханова, Гладкова, Пушкина, Космодемьянской, Октябрьской, Захарова, Ставского, Б. Радищевской, Гражданской (и в проездах), Красной, Боевая Гора, Саратовской, Ключевского, Станиславского (и в проездах), Революционной, Н. Революционной, Кулакова, Шевченко, Н. Кавказ, Ключевой, Зеленый Овраг, Тимирязева (и в 3-м проезде), Бекешской, Жуковского, Весенней, Горной (и в проездах), Аминевка, Новогражданской, Некрасова (и в проездах), Угловой, Проломной, Короленко (и в проездах), Толстого, в Театральном и 2-м Объединенном проездах, на пл. Маршала Жукова и Мироносицкой площади.