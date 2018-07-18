18.07.2018 | 17:15

Государственному пожарному надзору исполнился 91 год. В торжественной обстановке чествовали ветеранов службы и действующих сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области.

«Уважаемые коллеги, с праздником! Здоровья, удачи и всего наилучшего!» - обратился к собравшимся начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

В рамках мероприятия состоялось вручение медалей «За отличие в службе» и присуждение новых званий. Анна Грузинова отныне будет носить погоны старшего лейтенанта. Кстати, девушка исполнила мечту своего отца, который очень хотел, чтобы его дочка стала пожарным. Анна призналась, что вначале служба давалась ей нелегко.

«Спасибо нашему начальству, моему коллективу, которые помогли мне. Благодаря им у меня сейчас уже нет никаких трудностей в работе, я справляюсь сама, хоть иногда и помогают», - поделилась она.

Благодарности принимали не только сотрудники внутренней службы, но и гражданские лица, которые получили почетные грамоты за спасение людей на воде. Позже их представят к ведомственным наградам.