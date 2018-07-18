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Общество | В пензенском управлении МЧС России отметили 91-летие ведомства

18.07.2018|17:15
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Государственному пожарному надзору исполнился 91 год. В торжественной обстановке чествовали ветеранов службы и действующих сотрудников Главного управления МЧС России по Пензенской области.

«Уважаемые коллеги, с праздником! Здоровья, удачи и всего наилучшего!» - обратился к собравшимся начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

В рамках мероприятия состоялось вручение медалей «За отличие в службе» и присуждение новых званий. Анна Грузинова отныне будет носить погоны старшего лейтенанта. Кстати, девушка исполнила мечту своего отца, который очень хотел, чтобы его дочка стала пожарным. Анна призналась, что вначале служба давалась ей нелегко.

«Спасибо нашему начальству, моему коллективу, которые помогли мне. Благодаря им у меня сейчас уже нет никаких трудностей в работе, я справляюсь сама, хоть иногда и помогают», - поделилась она.

Благодарности принимали не только сотрудники внутренней службы, но и гражданские лица, которые получили почетные грамоты за спасение людей на воде. Позже их представят к ведомственным наградам.

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Гость|18.07.2018 20:29|

Марадёры гуляют.

Гость|18.07.2018 20:37|

penzainform.ru писал(a):

Государственному пожарному надзору исполнился 91 год.
А через год исполнится 92 года, а через два, 93 года, а потом 94, а дальше 95! Вот. И у нас всегда будет время это пообсуждать.

Гость|18.07.2018 21:13|

дождь идёт - пожарник спит ...

Имя: Гость
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