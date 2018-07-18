18.07.2018 | 09:55

В Пензенской области создадут совет по проведению Десятилетия детства (2018-2027). Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев после утверждения Правительством РФ плана основных мероприятий, проводимых в рамках проекта.

В состав проектной группы войдут представители муниципальных образований, правоохранительного сектора, общественных структур. Возглавит совет заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Разработчики региональной программы будут ориентироваться на разделы, включенные в федеральный документ: «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Социальная защита детей-инвалидов» и другие.

«Необходимо работать во взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анной Кузнецовой, в том числе в части вхождения Пензенской области в пилотные федеральные проекты, получения информации о лучших российских практиках», - заявил Иван Белозерцев.

Также координационный совет рассмотрит проект закона Пензенской области по поддержке материнства и детства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.