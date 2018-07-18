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Общество | В Пензенской области появится совет по проведению Десятилетия детства

18.07.2018|09:55
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В Пензенской области создадут совет по проведению Десятилетия детства (2018-2027). Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев после утверждения Правительством РФ плана основных мероприятий, проводимых в рамках проекта.

В состав проектной группы войдут представители муниципальных образований, правоохранительного сектора, общественных структур. Возглавит совет заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Разработчики региональной программы будут ориентироваться на разделы, включенные в федеральный документ: «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Социальная защита детей-инвалидов» и другие.

«Необходимо работать во взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анной Кузнецовой, в том числе в части вхождения Пензенской области в пилотные федеральные проекты, получения информации о лучших российских практиках», - заявил Иван Белозерцев.

Также координационный совет рассмотрит проект закона Пензенской области по поддержке материнства и детства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|18.07.2018 10:22|

Сделайте что-нибудь,чтобы малые дети не выпадали из окон. Что то нужно предпринимать. Волосы дыбом от таких новостей.

Гость|18.07.2018 10:29|

Сделайте хотя бы 50% оплату проезда школьников в секции и кружки!Или то,что вам невыгодно,сделать невозможно?Денег на это в бюджете нет?Лучше обманутым дольщикам отдать????

Гость|18.07.2018 10:33|

Сколько стоит работа еще одного Совета?

Гость|18.07.2018 10:44|

Страна советов:)))насоздают дублирующих организаций, Потом говорят денег на хоккейную команду Дизель нет:))))))))))

Гость|18.07.2018 10:46|

Прям секта Десятилетия Детства, а бог у них кто? :)))))))

Гость|18.07.2018 11:00|

Имитация работы. Не советы создавать надо,а заботиться о детях.

Гость|18.07.2018 11:21|

Ура новые рабочие места. Это надо новый офис машины вип класса и кофемашину.

Гость|18.07.2018 12:00|

Гость писал(a):

18.07.2018|09:55 Печать

В Пензенской области создадут совет по проведению Десятилетия детства (2018-2027). Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев после утверждения Правительством РФ плана основных мероприятий, проводимых в рамках проекта.

В состав проектной группы войдут представители муниципальных образований, правоохранительного сектора, общественных структур. Возглавит совет заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Разработчики региональной программы будут ориентироваться на разделы, включенные в федеральный документ: «Обеспечение безопасности детей», «Здоровый ребенок», «Культурное развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный детский туризм», «Социальная защита детей-инвалидов» и другие.

«Необходимо работать во взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анной Кузнецовой, в том числе в части вхождения Пензенской области в пилотные федеральные проекты, получения информации о лучших российских практиках», - заявил Иван Белозерцев.

Также координационный совет рассмотрит проект закона Пензенской области по поддержке материнства и детства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

губернатор детство совет

0000

Гость|18.07.2018 10:22|

Сделайте что-нибудь,чтобы малые дети не выпадали из окон. Что то нужно предпринимать. Волосы дыбом от таких новостей.

Гость|18.07.2018 10:29|

Сделайте хотя бы 50% оплату проезда школьников в секции и кружки!Или то,что вам невыгодно,сделать невозможно?Денег на это в бюджете нет?Лучше обманутым дольщикам отдать????

Гость|18.07.2018 10:33|

Сколько стоит работа еще одного Совета?

Гость|18.07.2018 10:44|

Страна советов:)))насоздают дублирующих организаций, Потом говорят денег на хоккейную команду Дизель нет:))))))))))

Гость|18.07.2018 10:46|

Прям секта Десятилетия Детства, а бог у них кто? :)))))))

Гость|18.07.2018 11:00|

Имитация работы. Не советы создавать надо,а заботиться о детях.

Гость|18.07.2018 11:21|

У

Гость писал(a):
Ура новые рабочие места. Это надо новый офис машины вип класса и кофемашину.
В точку!!!Родственников пристроить надо,так давайте что то придумаем!!!

Гость|18.07.2018 12:02|

По мотивам австрийских сказок.

Имя: Гость
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