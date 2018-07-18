Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 июл 2018|02:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+18oC
+26oC
Завтра | Гроза |
  73.13  |  $  62.90

Общество | В Пензе продолжается демонтаж неиспользуемых водоразборных колонок

18.07.2018|15:00
Печать

Сотрудники «Горводоканала РКС Пенза» проводят в городе массовую ревизию и демонтируют водоразборные колонки, если ими никто не пользуется (за последние годы многие жители частного сектора провели воду в дома).

Сначала проверяется информация абонентского отдела. Угрозе ликвидации подлежат в первую очередь точки водоснабжения на улицах, где за них никто не платит (на все колонки должен быть заключен договор пользования).

Затем проводится опрос местных жителей. Если есть нуждающиеся и они готовы платить за воду, то колонку оставляют.

Демонтированные колонки могут вновь поставить по первому требованию. Для этого нужно обратиться в абонентский отдел горводоканала и заключить договор. Бесплатными колонки быть не могут: для организации это прямые потери воды, а значит и денег, которые можно было бы направить на ремонт сетей и строительство новых очистных сооружений.

По состоянию на 18 июля в Пензе работают 420 колонок, дальнейшее существование 93 из них сейчас под вопросом.

Кстати, зачастую пензенцы сами просят демонтировать колонку у дома, поскольку устали от водителей, которые набирают воду в большие емкости или моют машины.

0
0
0
0

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!