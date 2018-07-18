18.07.2018 | 15:00

Сотрудники «Горводоканала РКС Пенза» проводят в городе массовую ревизию и демонтируют водоразборные колонки, если ими никто не пользуется (за последние годы многие жители частного сектора провели воду в дома).

Сначала проверяется информация абонентского отдела. Угрозе ликвидации подлежат в первую очередь точки водоснабжения на улицах, где за них никто не платит (на все колонки должен быть заключен договор пользования).

Затем проводится опрос местных жителей. Если есть нуждающиеся и они готовы платить за воду, то колонку оставляют.

Демонтированные колонки могут вновь поставить по первому требованию. Для этого нужно обратиться в абонентский отдел горводоканала и заключить договор. Бесплатными колонки быть не могут: для организации это прямые потери воды, а значит и денег, которые можно было бы направить на ремонт сетей и строительство новых очистных сооружений.

По состоянию на 18 июля в Пензе работают 420 колонок, дальнейшее существование 93 из них сейчас под вопросом.

Кстати, зачастую пензенцы сами просят демонтировать колонку у дома, поскольку устали от водителей, которые набирают воду в большие емкости или моют машины.