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Общество | В Пензе дорожников призвали аккуратно складывать стройматериалы на тротуарах

18.07.2018|16:01
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В среду, 18 июля, на заседании в администрации Пензы директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин призвал подрядчиков, ремонтирующих дороги в областном центре, соблюдать культуру производства.

Он напомнил, что после урагана, который прошел в понедельник, щебень и песок, предназначенные для восстановительных работ и наваленные на тротуарах, оказались на проезжей части.

«Теперь МУП «Пензадормост» должен все это собирать и вывозить. Это недопустимо. Прошу принять меры и складировать строительные материалы аккуратно»,- подчеркнул Максим Иванкин.

16 июля ураган повалил деревья и билборды в Пензе. У Дома молодежи упал железный забор, на улице Пушкина дерево рухнуло на внедорожник, между домами за ТЦ «Гостиный двор» сорвало и унесло в сторону улицы Московской крышу здания.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|18.07.2018 16:33|

Да давно пора.

Вон на Володарского/М. Горького месяц уже все перекопано, мусор разбросан...и само собой ни нормальных ограждений, ни подсветки, ни настилов для граждан чтоб не по грязи ходить. Кто работы выполняет вообще не ясно - таблички нет.

Гость|18.07.2018 16:37|

такого бардака как в пнз нигде уже нет. Призывают они... в москве бы расстреляли таких строителей из-за которых мусор...

Гость|18.07.2018 16:55|

Дык у нас строители дешевле и усё.

Гость|18.07.2018 16:57|

Лет 5 такого грязного города. Идешь по городу... кучи мусора, листья, которые еще с того года не убрали, горы веток, ни одного газона. Сорняки, одуванчики. Кучи насыпной земли, кучки щебенки... видимо дороги делали, а щебенку потом на газон раскидывали.У нас вроде глава города есть, мер, депутаты гор. думы, депутаты зак. собрания, правительство Пенз. области и прочий огромный аппарат управления городом. Неужели никто не видит этой грязи и неубранности города.Мне кажется, в этом году даже субботника не было.Так как кучи листьев с осени до сих пор валяются. Мне кажется пора губернатору заняться чистотой города. Отправить депутатов по их участкам, пусть займутся уборкой. И тут уж не метлы нужны, а грабли. И еще раз отмечу, грязь, мусор, ветки, горы веток, а в некоторых местах оочень крупные ветки валяются, это не от урагана. А от того, что никто город не убирают.

Гость|18.07.2018 17:07|

Скверы не убраны, что в центре, что в районах города... В центре за "кукушкой"... ветки, окурки, листья с того года, сквер за Кронштадтской 2 около "Самолета", со стороны дороги вроде ничего, а если идти по нему кучи неубранных веток, а на стыке пешеходной дороги и бордюров зацвели одуванчики, потому что дорожку пешеходную никто не убирал. Одуванчики зацвели. Понимаете сколько времени даже не подметали там?! Раньше деревья обрезали, и кусты стригли вдоль пешеходной дороги. Был ухоженный сквер. Сейчас нет. И таких десяток скверов. Я вот не пойму Вам самим приятно жить в таком грязном городе? Почему службы, которые должны убирать город этого не делают? Такой грязи в городе уже несколько лет не было.

Гость|18.07.2018 17:30|

главное торговый центр жрецам достроить.

там помолимся и все само рассосется!

Гость|18.07.2018 18:04|

Бюджетных денег мало выделяет центр,раньше работягам платили хотя бы немного за работы и себе попилить оставалось,а теперь только попилить есть,а на работы реальные нет денег. Поэтому деньги списывают,а работы не выполняют вообще. Срач в городе. Полный бардак.

Гость|18.07.2018 18:16|

Когда приезжал Мер Сочи рассказывал, как у них хорошо. Так вот город у них убирают 24 часа в сутки. Реально 24 часа. Ночью уборка и поливают газоны, днем, тоже постоянно все подметают, если пальма подсохла, эту вынимают, другую привозят, сажают. Трава в газоне ровная как ковер. Если в газоне трава сохнет другую привозят подсаживают. Про какой-то мусор речи там вообще нет. Если кто-то окурок кинул тут же подходят его сметают в урну. Бываю в Сочи и вижу как там все трудятся на благо города. А у нас..... не знаю... обидно просто. был же самый ухоженный и зеленый город в Поволжье... а сейчас куда ни глянь.... мусор, ветки, щебенка, окурки, листья...и уже горы мусора. Хотя бы внеочередной субботник провели бы. пару дней

Гость|18.07.2018 19:26|

penzainform.ru писал(a):

Прошу принять меры и складировать строительные материалы аккуратно»,- подчеркнул Максим Иванкин.
Слышишь,э.Какой такой материал.Зачем уважаемого человека бордюры материалом обзываешь?Понаехали и указывать ту нам пытаются.Мы дороги тебе строим?Мы хороша машина,чтобы каталась строим.

Гость|19.07.2018 00:32|

Белозерцевские бордюры и пустые поддоны из-под них по всей длине тротуара на ул. Подлесной в Ахунах навалены и разбросаны, плюс разломанный асфальт и грязь - пешеходам приходится ходить по проезжей части дороги.

Гость|19.07.2018 01:20|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

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