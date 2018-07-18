18.07.2018 | 16:01

В среду, 18 июля, на заседании в администрации Пензы директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин призвал подрядчиков, ремонтирующих дороги в областном центре, соблюдать культуру производства.

Он напомнил, что после урагана, который прошел в понедельник, щебень и песок, предназначенные для восстановительных работ и наваленные на тротуарах, оказались на проезжей части.

«Теперь МУП «Пензадормост» должен все это собирать и вывозить. Это недопустимо. Прошу принять меры и складировать строительные материалы аккуратно»,- подчеркнул Максим Иванкин.

16 июля ураган повалил деревья и билборды в Пензе. У Дома молодежи упал железный забор, на улице Пушкина дерево рухнуло на внедорожник, между домами за ТЦ «Гостиный двор» сорвало и унесло в сторону улицы Московской крышу здания.