18.07.2018 | 18:14

Внучка жительницы Мокшана Любови Малышко смогла запечатлеть большую воду, которая во время сильного ливня была не только на улице, но и внутри двухэтажки. Поток обрушился на жильцов 1-го дома на улице Дружбы.

Его крыша и до этого момента не отличалась хорошим качеством - следы предыдущих протечек везде. Но после того, как приступили к капитальным работам по замене кровли и в некоторых местах сняли старый материал, погода отвернулась от людей.

«Мы прямо открывали дверь в ванную и выливали. Потом я догадалась расковырять этот шов, чтобы не растекалось», - рассказала Любовь Малышко.

Планировалось, что капитальный ремонт кровли и фасада мокшанской двухэтажки должны были сделать в 2032 году, но собственники за свой счет провели экспертизу и добились переноса срока. Однако тогда они не думали, во что это выльется. Теперь гнев по отношению к подрядной организации переполняет жильцов.

«Когда дождь начался, кто-то из соседей им указал на это: «Ребята, сделайте, пожалуйста, вы уже взорвали крышу». Они, мол: «Да-да, все сделаем», но, как опять-таки заметили соседи, они практически сразу исчезли», - посетовал местный житель Иван Малышко.

Спасали имущество жильцы кто как мог: одни с тазами бегали, другие на крыше расстилали куски старого линолеума. Об этом ЧП стало известно и специалистам фонда капремонта, они выехали на место и все зафиксировали.

«Здесь непрофессионально, конечно, сработала бригада у подрядной организации: вскрыли кровлю, но не успели сделать стяжку, пошел дождь, не подстраховались. Естественно, мы видим и не отрицаем, что собственникам помещений в данном доме причинен ущерб», - отметила директор регионального фонда капитального ремонта МКД Наталья Моисеева.

Как она заверила, пока строители не устранят все недостатки, в том числе и в квартирах жильцов, акт приема работ не будет подписан.