18.07.2018 | 14:02

По данным сайта gismeteo.ru, в Пензе пасмурная и дождливая погода сохранится до понедельника, 23 июля. При этом столбики термометров днем будут держаться в районе отметки +25 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области на 19 июля прогнозируют облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Также местами могут пройти грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с, а при грозе порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха – от 17 до 27 градусов выше нуля.

Также пензенцев предупредили об опасности дорожно-транспортных происшествий и отключения электроэнергии.

Мощный ураган обрушился на Пензенскую область в понедельник, 16 июля. В областном центре шквалистый ветер стал причиной ряда происшествий. Так, на улице Карла Маркса клен упал на автомобиль «Лада-Калина», на улице Пушкина - на японский внедорожник. На Кирова под натиском ветра рухнула большая рекламная конструкция.

В Заречном в ночь на 17 июля из-за сильного порыва ветра дерево упало на веранду детского сада № 4 на Комсомольской улице.

На улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист из-за неработающей ливневой канализации после обильных атмосферных осадков затопило проезжую часть: глубина водоема в некоторых местах достигала 10 сантиметров.