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Общество | Пензенцам обещают дожди и грозы до конца недели

18.07.2018|14:02
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По данным сайта gismeteo.ru, в Пензе пасмурная и дождливая погода сохранится до понедельника, 23 июля. При этом столбики термометров днем будут держаться в районе отметки +25 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области на 19 июля прогнозируют облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Также местами могут пройти грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с, а при грозе порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха – от 17 до 27 градусов выше нуля.

Также пензенцев предупредили об опасности дорожно-транспортных происшествий и отключения электроэнергии.

Мощный ураган обрушился на Пензенскую область в понедельник, 16 июля. В областном центре шквалистый ветер стал причиной ряда происшествий. Так, на улице Карла Маркса клен упал на автомобиль «Лада-Калина», на улице Пушкина - на японский внедорожник. На Кирова под натиском ветра рухнула большая рекламная конструкция.

В Заречном в ночь на 17 июля из-за сильного порыва ветра дерево упало на веранду детского сада № 4 на Комсомольской улице.

На улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист из-за неработающей ливневой канализации после обильных атмосферных осадков затопило проезжую часть: глубина водоема в некоторых местах достигала 10 сантиметров.

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Гость|18.07.2018 14:43|

Любители полихачить все спишут на грозу и дороги.

Гость|18.07.2018 14:45|

Мы и без вас знали, из сети.penzainform.ru писал(a):

В пресс-службе ГУ МЧС России

Гость|18.07.2018 14:55|

ну ниче - 22-го православные жрецы замутят молебен с крестным ходом и грозы закончатся.

Гость|18.07.2018 14:57|

Гость писал(a):

Мы и без вас знали, из сети.

МЧС шлёт СМС непрестанно, такая забота вот только сколько стоит эта забота? Государство перечисляет телефонистам? Или они бескорыстно шлют?

Гость|18.07.2018 14:58|

Гость писал(a):

ну ниче - 22-го православные жрецы замутят молебен с крестным ходом и грозы закончатся.

Вот кто виновник в засухе. Еще прошлый год крестным ходом ходили.

Гость|18.07.2018 15:26|

Гость писал(a):

Или они бескорыстно шлют?
Щас Вам! Здесь имеется аллегория!

Гость|18.07.2018 15:30|

вот всегда бы так, посмотрели гисметео и выдали И нефиг к Наворотовой обращаться

Гость|18.07.2018 17:18|

Это прекрасно. Грехи нужно смачивать.

Имя: Гость
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