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Общество | Мэр Пензы призвал подрядчика не снижать темпы ремонта площади Ленина

18.07.2018|09:20
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал не снижать темпы ремонта площади Ленина. Об этом он заявил на рабочем совещании в среду, 18 июля.

Реконструкция объекта началась во второй половине июня. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, на ее месте появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей.

В настоящее время подрядная организация ООО «Техстрой» укрепляет места примыкания площади к улице Московской и ТЦ «Империя», ведутся планировка основания под устройство песчаной подушки, комплектация инертными материалами (песком, щебнем), организуется поставка гранита.

«В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные с ремонтом инженерных сетей, проложенных в теле площади. Каждая заинтересованная сторона высказала свое видение решения проблемы. После обсуждения деталей была выработана и согласована единая позиция по решению проблем, которые возникли при осуществлении ремонтных работ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

9 июля мэр поручил ответственным лицам продумать все варианты переустройства трубопровода и, возможно, проложить резервную трубу для переключения источника подачи на случай аварии.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|18.07.2018 09:44|

Будет хуже чем было ....

Гость|18.07.2018 09:45|

А куды торопиться, после принятия пенсионной реформы сдадим.

Гость|18.07.2018 09:46|

penzainform.ru писал(a):

площади Ленина.

Милицию переименовали, а площадь Ленина?

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, на ее месте появится сквер.

Сквер чьего имени будет?

Гость|18.07.2018 09:49|

Уродуют весь город , когда это прекратится ?

Гость|18.07.2018 09:51|

На эти деньги можно было завод построить и создать рабочие места.

Гость|18.07.2018 09:54|

Мер призывает, губернатор призывает. Вы начальники или кто? Призывать не надо. Надо дать четкое указание. И проконтролировать исполнение. НЕ умеешь работать, иди далеко и надолго. Найдутся другие. Если конечно тендер на работу не выиграли приближенные. Тогда да, нужно просить и рекомендовать поработать хоть чуть чуть.

Гость|18.07.2018 09:59|

Про набережную не призывал?

Гость|18.07.2018 10:03|

Гость писал(a):

Про набережную не призывал?

Эйфория с набережной перешла в долгострой.

Гость|18.07.2018 10:22|

Ломать не строить! Цирк "в заморозке", набережную раздолбали, остановку"Лермонтовская библиотека" с прилегающей территорией ремонтируют типа..До пл. Ленина добрались...Надо ещё и Юбилейную до кучи.Не чего народу собираться! понятно ж...

Гость|18.07.2018 10:27|

Что за дурачок тужится в комментариях опять...

Гость|18.07.2018 10:28|

Одно радует, что вместо стоянки сквер будет. Жоповозов унизили. Надо вообще там сквер сделать из всей стоянки. Надо максимально ограничивать любыми средствами проезд жоповозов по центру. Тогда и пробок не будет.

Гость|18.07.2018 10:30|

Гость писал(a):

Что за дурачок тужится в комментариях опять...

Скоро на твой сайт заходить ни кто не будет.

Гость|18.07.2018 10:37|

Гость писал(a):

Надо максимально ограничивать любыми средствами проезд жоповозов по центру.

Скоро так и будет и вход по пропускам для таких как ты.

Гость|18.07.2018 10:44|

Гость писал(a):

На эти деньги можно было завод построить и создать рабочие места.
один станок на завод стоит от 100 лямов +

Гость|18.07.2018 10:45|

Гость писал(a):

Будет хуже чем было ....
чтобы стало лучше делать ничего не нужно ?

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Имя: Гость
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