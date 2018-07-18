18.07.2018 | 09:20

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал не снижать темпы ремонта площади Ленина. Об этом он заявил на рабочем совещании в среду, 18 июля.

Реконструкция объекта началась во второй половине июня. Старое покрытие там планируют заменить на трехцветную гранитную плитку. Кроме того, стоянка станет в два раза меньше, на ее месте появится сквер. Стоимость проекта - 78 миллионов рублей.

В настоящее время подрядная организация ООО «Техстрой» укрепляет места примыкания площади к улице Московской и ТЦ «Империя», ведутся планировка основания под устройство песчаной подушки, комплектация инертными материалами (песком, щебнем), организуется поставка гранита.

«В ходе совещания рассматривались вопросы, связанные с ремонтом инженерных сетей, проложенных в теле площади. Каждая заинтересованная сторона высказала свое видение решения проблемы. После обсуждения деталей была выработана и согласована единая позиция по решению проблем, которые возникли при осуществлении ремонтных работ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

9 июля мэр поручил ответственным лицам продумать все варианты переустройства трубопровода и, возможно, проложить резервную трубу для переключения источника подачи на случай аварии.